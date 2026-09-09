كارثة في النجف.. ضبط شخص يبيع لحوم الخنازير على أنها "لحم مثروم" (فيديو)

وذكر المصدر في حديث لـ ، أن "قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهم بالجرم المشهود وبحوزته عدد من الخنازير، فضلاً عن كميات من اللحوم المجهزة للثرم والتوزيع".وأضاف المصدر أن "الجهات المختصة تحفظت على المضبوطات وصادرت الكميات المكتشفة، فيما جرت إحالة المتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه وفق أحكام القانون".