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شاهد ما حصل في وسط بغداد فجرا.. مديرية الدفاع المدني تصدر بيانا
ترندات
السومرية نيوز- محلي
تنشر وكالة السومرية نيوز، مقطع فيديو لانهيار تسليح البناء على عمال قرب جسر الصرافية وسط بغداد، فيما اصدرت مديرية الدفاع المدني بيانا بشأن الحادث.
2026-09-11 | 02:32
2026-09-11T02:32:42+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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شاهد ما حصل في وسط بغداد فجرا.. مديرية الدفاع المدني تصدر بيانا
1,192 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
تنشر
وكالة السومرية
نيوز، مقطع فيديو لانهيار تسليح البناء على عمال قرب
جسر
الصرافية
وسط بغداد
، فيما اصدرت
مديرية الدفاع المدني
بيانا بشأن الحادث.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "عاملا لقي مصرعه وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انهيار سقف بناية قيد الإنشاء في منطقة
العطيفية
بجانب
الكرخ
من العاصمة
بغداد
، وذلك أثناء تنفيذ أعمال صب الخرسانة فجر اليوم".
واضافت ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني استنفرت طاقاتها الميدانية فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من انتشال جثة العامل المتوفى، وتأمين إخراج المصابين وتقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم"، مشيرة إلى أنه "تم فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب
الانهيار
وملابساته".
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