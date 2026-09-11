شاهد ما حصل في وسط بغداد فجرا.. مديرية الدفاع المدني تصدر بيانا

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، ان "عاملا لقي مصرعه وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انهيار سقف بناية قيد الإنشاء في منطقة بجانب من العاصمة ، وذلك أثناء تنفيذ أعمال صب الخرسانة فجر اليوم".واضافت ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني استنفرت طاقاتها الميدانية فور تلقي البلاغ، حيث تمكنت من انتشال جثة العامل المتوفى، وتأمين إخراج المصابين وتقديم الإسعافات الأولية الميدانية لهم قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم"، مشيرة إلى أنه "تم فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب وملابساته".