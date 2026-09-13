رابطة المولدات في النجف تستنكر تخفيض التسعيرة إلى 13 ألف دينار (فيديو)

وطالب ، خلال التظاهر أمام مبنى المجلس، الجهات المعنية بتقديم مبررات فنية واقتصادية للقرار الذي قضى بتخفيض التسعيرة بقيمة ألفي دينار، لتصبح 13 ألف دينار بدلاً من 15 ألفاً للأمبير الواحد، مشيراً إلى أن هذا التخفيض يلحق ضرراً بأصحاب المولدات في ظل الكلف التشغيلية وساعات التجهيز.ويأتي هذا التحرك عقب توجيهات سابقة أصدرتها إدارة الأشرف لدائرة المولدات الأهلية، ألزمت فيها أصحاب المولدات باعتماد تسعيرة 13 ألف دينار للأمبير الذهبي لشهر أيلول، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.