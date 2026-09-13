رئيس الوزراء سنعمل مع باريس وبرلين على فتح أبواب جديدة للتعاون والاستثمار

وذكر لرئيس الوزراء في بيان فيديوي تابعته لـ ، أن "رئيس ، علي فالح ، سيجري زيارة رسمية تشمل وألمانيا على رأس وفد رسمي رفيع".وأكد بحسب البيان، أن " يجب أن يستعيد مكانته وأن يبني علاقاته على أساس المصالح المشتركة"، مشيراً الى أنه "سنفتح مع أبواباً جديدة للتعاون والاستثمار والتنمية".وتابع، أنه "مع سنعمل على تأسيس شراكات للمعرفة والتكنولوجيا والصناعة تقوم على المصالح المشتركة والتنمية".ولفت الى أن "العراق اليوم ينظر إلى العالم بثقة ويعمل على بناء شراكات حقيقية تترجم إمكاناته إلى قوة اقتصادية وإقليمية فاعلة في محيطه الدولي".