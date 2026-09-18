منتجات الأنبار تعلن انتهاء أزمة الوقود وعودة التجهيز إلى المحطات

وقال مدير عبيد مخلف، إن الوقود متوفر حالياً في المحطات، مشيراً إلى انتهاء حالات الازدحام التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية.وأكد أن حركة التجهيز عادت إلى طبيعتها في محطات الوقود بالمحافظة.