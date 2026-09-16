القبض على امرأة اعتدت على مديرة ومعاونة روضة أطفال غربي البصرة

وذكر اعلام قيادة الشرطة في بيان، تلقت نسخة منه، أن "مركز شرطة العرب تمكن من إلقاء القبض على امرأة أقدمت على الاعتداء على مديرة ومعاونة روضة البرجسية في قضاء ".وأوضح البيان أن "الحادثة وقعت على خلفية رفض إدارة الروضة تسجيل ابنة المتهمة لعدم استيفائها السن القانونية المحددة للقبول".وأضاف، أنه "فور ورود الإخبار، باشرت مفارز المركز بإجراءاتها الأمنية والقانونية، وتمكنت من إلقاء القبض على المعتدية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وإحالتها إلى القضاء لينالجزاءها العادل".