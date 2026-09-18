فيديو يوثق رد القوات الأمنية على داعش أثناء تفجير برج كهرباء في الانبار

ويظهر في الفيديو إطلاق نار من قبل القوات الأمنية والحشد العشائري باتجاه موقع العناصر المنفذة للهجوم.وكان برج لنقل ذات الضغط العالي قد تعرض، في وقت سابق اليوم، إلى تفجير بمواد متفجرة في منطقة أبو دلاية على طريق بيجي–حديثة، ما أدى إلى تدميره.ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار المادية على تدمير برج واحد.