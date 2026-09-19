في حفل القاهرة.. لماذا اعتذر كاظم الساهر للسيدات؟

وشهد الحفل العديد من المشاهد الطريفة التي خطفت الأنظار منها تقدم بالاعتذار إلى السيدات الحاضرات، والنساء عمومًا، بسبب مقطع من إحدى أغنيات الألبوم المرأة عبر كلمات تقول: الوجه ورد وشذى/ والقلب كيد وأذى".ومازح الجمهور قائلًا: " ألا يثير الأمر الاستياء فهو مقطع صغير عابر وحالة استثنائية لا يمكن تعميمها"، وسط تجاوب وضحكات الحضور.وكان لافتًا قيام الجمهور بالاحتفال بعيد ميلاد الساهر وإطلاق الأغنية الشهيرة " تو يو..سنة حلوة يا جميل"، وسط سعادة وشعور بالامتنان من الفنان الملقب بـ " الغناء العربي".كما ظهر وسام، نجل ، ضمن فريق الكورال الذي رافق والده على المسرح، في واحدة من اللقطات التي لفتت انتباه المتابعين، خصوصًا أنها جاءت بعيدًا عن الظهور التقليدي لأبناء النجوم كضيوف في الحفلات.