بالفيديو.. المنتخب العراقي يصل مدينة جدة

وتنطلق منافسات بطولة خليجي 27، في الثالث والعشرين من أيلول الحالي.ويتطلع إلى الظهور بصورة مميزة في البطولة الخليجية وتحقيق نتائج إيجابية، والسعي إلى المنافسة بقوة خلال منافسات خليجي 27.