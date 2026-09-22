النزاهة تكشف عن شبكة أخفت ملكية (170) عقاراً في بابل وبغداد بعشرات المليارات (فيديو)

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "العمليَّة نُفِّذت بالتعاون مع خليَّة الاستخباريَّة في ، حيث تضمنت تحرٍّ وتقصٍّ أجراها فريقٌ من أفضت إلى كشف شبكةٍ تضمُّ تسعة مُتَّهمين والإطاحة برئيسها وبقية عناصرها"، لافتةً إلى أنَّ "رئيس الشبكة يشغل منصب مدير تسجيل عقاري ناحية أبي غرق، وسبق له أن شغل منصب مدير تسجيل عقاري وبابل".وأضاف انه "يُشتبه في تورُّط الشبكة بشراء أكثر من (170) عقاراً في بابل وبغداد وتسجيلها بأسماء آخرين، بينهم أقرباء وأصدقاء للمُتَّهمين؛ لإخفاء ملكيَّتها الحقيقيَّة وإبعادها عن التقصّي والتدقيق الماليّ، فضلاً عن محاولة إتلاف أوليَّاتها بغية عرقلة الوصول إليها، ومن بينها أراضٍ عائدة للدولة وأخرى زراعيَّة".وأضافت ان "قاضي النزاهة في بابل أصدر، بناءً على نتائج التحرّي والتحقيق، أوامر قبض بحقّ المُتَّهمين التسعة وفق أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار قرارٍ بضبط الأوليَّات والوثائق المُتعلّقة بالقضيَّة، فيما شرع فريق الهيئة، بالتعاون مع خليَّة الصقور الاستخباريَّة، بتعقُّب تلك الأوليَّات بعد ورود معلوماتٍ عن إقدام المُتَّهمين على إخفائها ومحاولة التخلُّص منها".وأوضحت أنَّ "عمليَّات التتبُّع والتحرّي قادت إلى ضبط جزءٍ من الأوليَّات مخبأً داخل حقيبةٍ بين الحشائش".فيما كشفت إفادات الشهود عن "محاولة إتلاف الجزء الآخر بإلقائه في شاطئ ؛ للحيلولة دون وصول جهات التحقيق إليه والاستدلال به في إثبات عمليَّات شراء العقارات وتسجيلها بأسماء آخرين وإخفاء عائديَّتها الحقيقيَّة"، مُنوّهةً بأنَّ "فريق العمل انتقل إلى الموقع وتمكَّن من العثور على الأوليَّات على ضفاف شاطئ الحلة وانتشال جزءٍ منها من الماء".وتابعت إنه "تم تدوين أقوال عددٍ من الشهود الذين أدلوا بمعلوماتٍ عن آليَّة شراء العقارات وتسجيلها والأشخاص الذين سُجِّلت بأسمائهم، إذ تبين امتلاك المتهم الرئيس مدير تسجيل عقاري أبي غرق بنايتين تجاريتين في مركز ، إضافة إلى العقارات السابقة"، موضحة انه "تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالمبرزات والأوليَّات المضبوطة، وعرضها بصحبة رئيس الشبكة وبقية عناصرها الذين تمكَّن فريق الهيئة من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقّهم، فيما قرَّر المُختصّ استكمال التحقيقات وفق أحكام المادة (2/19) من قانون والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".