خرقان نفطيان وأنابيب تحت الأرض وشاحنات مموهة.. تفكيك شبكة لسرقة وتهريب النفط الخام

وقال الجهاز في بيان ورد لـ ، انه "ضمن جهوده في حماية المال العام والثروة النفطية ومكافحة عمليات التهريب التي تستنزف موارد الدولة والاقتصاد الوطني، تمكن الجهاز من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة بسرقة وتهريب النفط الخام عبر أحد الأنابيب النفطية الاستراتيجية في ".واضاف ان "العملية بدات بمعلومة استخبارية دقيقة من قبل مديريتي أمن والمثنى عن نشاط مشبوه لسرقة النفط الخام، جرى التحقق منها ومطابقتها استخبارياً وميدانياً، لتبدأ عمليات المتابعة من العاصمة وصولاً إلى محافظة ، حيث تمكنت مفارز الفريق التكتيكي من تحديد موقع تنفيذ عمليات التهريب والمتورطين فيها".وتابع "بعد استكمال الأدلة واستحصال الموافقات القضائية، تمت مداهمة الموقع وإلقاء القبض على (4) متهمين، وضبط العجلات المستخدمة في نقل النفط، فضلاً عن مزرعة اتُخذت وكراً لعمليات التهريب بالقرب من مسار أحد الأنابيب النفطية الاستراتيجية الممتدة من جنوب باتجاه حديثة، والمرتبطة بمنظومة نقل النفط باتجاه شمال البلاد".واكد ان "عملية الضبط كشفت عن وجود خرقين في الأنبوب ومد أنابيب مخفية ومدفونة تحت الأرض لمسافة نحو (270) متراً وصولاً إلى داخل المزرعة، فيما استُخدمت شاحنات مخصصة لنقل الإسمنت جرى تحويرها لنقل النفط الخام، في محاولة للتمويه"، موضحاً ان "التحقيقات الأولية اظهرت أن عائدات عمليات السرقة والتهريب كانت تصل إلى نحو (500) مليون دينار عراقي شهرياً، فيما أشارت المعاينة الفنية التي أجرتها الجهات المختصة، استناداً إلى آثار التآكل في موقع الخرق، إلى أن الخرق يعود لفترة زمنية طويلة".واكدت انه "جرى بالتنسيق مع الجهات النفطية المختصة معالجة الخرقين وإغلاقهما وتأمين الأنبوب، فيما دُوّنت أقوال المتهمين واعترافاتهم، وأُحيلوا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".