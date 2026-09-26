شاهد.. عشيرة تحرر سفينة عراقية من قراصنة صوماليين

ووفقا لمواقع التواصل الاجتماعي فان "أبناء عشيرة الشغانبة تمكنوا من تحرير سفينة عراقية تعود ملكيتها لأحد أبناء العشيرة من رجال الأعمال، بعد اختطافها قبل نحو شهر من قِبل قراصنة صوماليين أثناء مرورها في ممر ملاحي دولي قرب السواحل ".وأضافوا ان "السفينة كانت تنقل شحنة نفط من الإمارات إلى عدد من ، قبل أن يستولي عليها ويطالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحها"، موضحين ان "العملية جرت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، وبعد تتبع وملاحقة السفينة، استمرت المواجهة أكثر من خمس ساعات، وانتهت بمقتل عدد من أفراد المجموعة المسلحة وأسر آخرين، إضافة إلى الاستيلاء على أسلحتهم".