إهمال صمامات صهريج يتسبب بحريق قرب محطة وقود في الدورة (فيديو)

وذكرت أن الحادث نجم عن إهمال سائق صهريج الوقود وعدم التأكد من إغلاق الصمامات الرئيسية، ما أدى إلى انسكاب المادة النفطية وامتدادها لمسافة باتجاه منحدر مدخل المنطقة، قبل أن تشتعل.وأضافت أن الحريق أسفر عن أضرار مادية طالت واجهة أحد المطاعم وجزءاً محدوداً من الصهريج، فيما تمكنت ست فرق إطفاء من السيطرة الكاملة على النيران وإخمادها، دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية.