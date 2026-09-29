الفيضانات تجلب الأسماك الى شوارع تايلاند (فيديو)

– دولي

تناقلت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر فيه ظهور الأسماء في شوارع اثر الفيضانات التي ضربت البلاد.

ووثق سائح صيني يزور بالصدفة مشهدًا طريفًا وسط الفيضانات التي تشهدها العاصمة، حيث ظهرت مجموعة من أسماك السلور وهي تسبح في مياه الفيضانات وسط شوارع بانكوك.