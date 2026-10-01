ألعاب نارية واحتجاز مشاركين خلال مظاهرة مناهضة لاستقبال طالبي اللجوء في هولندا

وجاءت المظاهرة احتجاجاً على استقبال طالبي في المدينة، وسط تجمع عدد من المحتجين أمام مبنى بلدية رينين.وخلال التظاهرة، أُطلقت ألعاب نارية بالقرب من مبنى البلدية، ما دفع الشرطة إلى التدخل واتخاذ إجراءات بحق عدد من المشاركين.ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية بشأن عدد المحتجزين أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحقهم.