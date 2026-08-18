بمواد بسيطة.. فنان يحوّل مشروع تخرّجه إلى مجسّم لمنزله المدمّر (فيديو)

وتظهر اللقطات المصورة، اليوم الاثنين، اليازوري وهو يعمل على تجهيز مجسّم لمنزله، مستخدمًا الخشب والقماش والكرتون، إلى جانب رسمه لوحة تحاكي معاناة النزوح، بالإضافة إلى تفاصيل المجسّم، بما في ذلك الأبواب والنوافذ وأجزاء المنزل، فيما يجلس اليازوري داخل خيمته برفقة زوجته والمجسّم أمامهما.وقال اليازوري إن "مشروع تخرّجه يحمل عنوان (برزخ فوق الأرض)، والعنوان الفرعي المكان ولا مكان"، موضحًا أنه "يجمع بين لوحة ومجسّم يجسّدان معاناة الخيام والفرق الكبير بين حياة النزوح وحياة ما قبل الحرب".وشرح أن "المجسّم يحاكي منزله قبل الحرب، بما يحمله من تفاصيل وذكريات مرتبطة بالأمان والاستقرار والراحة والخصوصية"، مشيرًا إلى أنه "أراد إبقاء ذكريات بيته حاضرة داخل خيمته، واستعادة الأشياء الجميلة التي كان يمارسها في حياته اليومية".كما يوضح أنه "استخدم مواد بسيطة ومتاحة في ظروف النزوح، أبرزها الخشب والقماش والكرتون، وأن بعض قطع الخشب المستخدمة في المجسّم استصلحها من منزله، بهدف إعادة بناء صورة البيت الذي فقده".وتابع أن "رسالته تتمثل في توضيح الفرق بين حياة البيوت وحياة الخيام، وإيصال حجم المعاناة من خلال مجسّم يختصر الكثير من الكلام، ويجسّد فقدان المكان والخصوصية والأمان".وكانت قد ذكرت، في تقرير صادر عنها في نيسان 2026، أن أكثر من "371,888 وحدة سكنية دُمّرت أو تضررت" منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول 2023، وأن "نحو 1.9 مليون شخص نزحوا، كثير منهم عدة مرات، فيما فقد أكثر من 60% من السكان منازلهم".وفي 30 تموز الماضي، أعلن أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق بشأن "نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة في "، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاق سيكون على مراحل تشمل انسحاب ، وتولي قوة استقرار دولية، بالتعاون مع شرطة فلسطينية جديدة، مسؤولية أمن القطاع.