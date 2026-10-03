لايف توك يحصد جائزة الإبداع والتميز

وLive Talk هو برنامج اجتماعي متنوع يُعرض مباشرة على شاشة من الأحد الى الخميس 6:00 مساء، ليقدّم للمشاهدين محتوى غنيًا يعكس نبض بمختلف أبعاده.ويواكب البرنامج أهم الأحداث اليومية، ويسلط الضوء على المواضيع الأكثر أهمية وتأثيرًا في حياة المواطن."ولايف توك" هو تجربة إعلامية تفاعلية تضع المشاهد في صلب أولوياتها، حيث يناقش أبرز القضايا الاجتماعية، الانسانية، التثقيفية، والترفيهية بمشاركة ضيوف متخصصين من مختلف المجالات.كما يضم البرنامج تقارير ميدانية وريبورتاجات خاصة، ما يمنحه بُعدًا تحليليًا واسعا يصل إلى قلب .وهو ليس مجرد برنامج تلفزيونيّ، بل هو مساحة حوارية مفتوحة تسعى إلى تقديم محتوى ممتع وهادف، يعكس تطلعات الجمهور العراقي ويواكب اهتماماته.