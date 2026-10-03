مشكلة مفاجئة تضرب بعض هواتف آيفون 18

وأكدت أبل اليوم وجود هذه المشكلة في بيان لموقعي 9to5Mac وMacRumors، قالت فيه: "لقد حددنا مشكلة تؤثر في عدد صغير من مستخدمي 18 Pro Max على شبكة AT&T، وقد تتسبب بفقدان الجهاز للخدمة وعدم القدرة على إجراء المكالمات".وأضافت: "أصدرنا نظام iOS 27.0.1 في وقت سابق من هذا الأسبوع، ونحث بشدة جميع مستخدمي iPhone 18 Pro Max على التحديث الآن، كما نصدر اليوم أيضًا تحديثًا لإعدادات . ويُفترض أن تساعد هذه التحديثات مجتمعة على منع حدوث هذه المشكلة".وتضمن تحديث iOS 27.0.1 أيضًا إصلاحات لأخطاء في هواتف iPhone 18 Pro، من بينها مشكلات مرتبطة بخاصية Face ID وعدم استجابة واجهة المستخدم أثناء تنفيذ بعض الإجراءات.وفي ، يأتي هاتف iPhone 18 Pro الأصغر حجمًا مزودًا بمودم Apple C2، بينما لا يزال iPhone 18 Pro Max يستخدم مودمًا من شركة Qualcomm.ولم تؤكد أبل ما إذا كان المودم هو سبب المشكلة، لكنها أكدت أن المستخدمين الذين يواجهونها بالفعل سيحتاجون إلى استبدال أجهزتهم عبر Apple أو AT&T.ويرجع ذلك إلى أن تحديث البرنامج لن يساعد جهاز آيفون المتضرر على إعادة الاتصال بالشبكة، إذ إن التحديث المطروح يُعد إجراءً وقائيًا بالدرجة الأولى لمنع ظهور المشكلة لدى المستخدمين الآخرين.