قبل صب الماء الساخن.. حيلة بسيطة تحسن مذاق القهوة

وذكرت أن الطريقة كانت بإضافة كمية قليلة من الماء البارد إلى مسحوق القهوة وخلطه جيدا قبل صب الماء الساخن.ثوان إضافية-الطريقة لا تحتاج إلى أدوات أو مكونات جديدة.-ضع القهوة سريعة التحضير في الكوب، وأضف السكر إذا كنت تستخدمه، ثم اسكب كمية صغيرة من الماء البارد وحرك الخليط حتى تذوب القهوة.-بعد ذلك أضف الماء الساخن كالمعتاد.وإذا كنت تشرب القهوة بالحليب، فيمكن استخدام كمية صغيرة منه بدلا من الماء البارد، ثم استكمال تحضير المشروب بالماء الساخن.وانتشرت الحيلة بعد مقطع نشره مستخدم على "إنستغرام" يدعى يانغ، قال فيه إن الطريقة تساعد على تقليل مرارة القهوة.وأشار عدد من المعلقين الذين قالوا إنهم جربوها إلى ملاحظة اختلاف في المذاق.لكن الحيلة تبقى طريقة منزلية متداولة لتحسين النكهة، وليست وصفة علمية مثبتة تجعل القهوة الفورية مماثلة بالضرورة للقهوة التي يعدها محترفو المقاهي. ومع ذلك، فإن التجربة لا تكلف شيئا تقريبا.في فنجانك المقبل، لا تنتقل مباشرة من مسحوق القهوة إلى الماء المغلي.. امنحها أولا قليلا من الماء البارد، ثم احكم على المذاق بنفسك.