أسباب الفجوة في معدلات الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الزيدي يعلن عهداً جديداً في العراق ويوجه رسالة لمن قاتل من أجل الوطن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أسباب الفجوة في معدلات الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء

منوعات

2026-09-30 | 13:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أسباب الفجوة في معدلات الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء
59 شوهد

كشفت دراسة حديثة أن عوامل نمط الحياة والحالة الصحية قد تساهم في تفسير نسبة كبيرة من الفجوة في معدلات الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء.

ويسجَل لدى الرجال معدلات إصابة بالسرطان أعلى من النساء، حتى في الأنواع غير المرتبطة بجنس محدد. ورغم ظهور هذا التفاوت في بلدان متعددة، فإن أسبابه لا تزال غير مفهومة بشكل كامل، إذ قد تعود إلى عوامل بيولوجية تشمل الاختلافات الجينية والهرمونية والمناعية، إلى جانب عوامل قابلة للتغيير مثل التدخين واستهلاك الكحول والنظام الغذائي وبعض الأمراض المزمنة.
واعتمد الباحثون في دراسة هذه الفجوة على بيانات من الصين والمملكة المتحدة. وضمت البيانات الصينية 134742 بالغا من سكان المناطق الحضرية في شنغهاي، في حين شملت بيانات "البنك الحيوي البريطاني" (UK Biobank) 455024 مشاركا من 22 مركزا صحيا.
وتناول الباحثون بالفحص 34 نوعا من السرطان يمكن أن تصيب الرجال والنساء، إلى جانب 11 عامل خطر قابلا للتعديل، من بينها التدخين واستهلاك الكحول والنظام الغذائي وبعض الحالات الصحية والاستقلابية.
أظهرت النتائج أن عوامل الخطر المدروسة فسرت 84.4% من الفجوة في معدلات الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء في الصين، مقابل 26.2% فقط في المملكة المتحدة.
وفي شنغهاي، كان التدخين العامل الأكبر، إذ ارتبط بنحو 52% من الفجوة، تلاه استهلاك الكحول بنسبة 15.1%. كما ساهمت أمراض الكبد المزمنة وانخفاض استهلاك الفاكهة في زيادة التفاوت. ويشير الباحثون إلى أن ارتفاع معدلات التدخين واستهلاك الكحول بين الرجال في الصين قد يفسر جانبا مهما من الفجوة في معدلات الإصابة بالسرطان بين الجنسين.
أما في المملكة المتحدة، فبرزت الاضطرابات الاستقلابية باعتبارها من أبرز العوامل المرتبطة بالفجوة. وكانت السمنة أكبر العوامل مساهمة، إذ فسرت أقل من 8% من التفاوت، تلاها التدخين والسكري من النوع الثاني، اللذان فسرا 6.26% و3.51% من الفجوة على التوالي.
وتشير النتائج إلى أن الفجوة في معدلات الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء لا تعتمد على الاختلافات البيولوجية وحدها، بل تتأثر أيضا بالعادات الصحية والحالة العامة للسكان، وهو ما يختلف من بلد إلى آخر.
ويرى الباحثون أن نتائج الدراسة تدعم تصميم استراتيجيات للوقاية من السرطان تتناسب مع خصائص كل مجتمع، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العوامل البيولوجية والبيئية التي قد تفسر الجزء المتبقي من الفجوة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
إطلاق رابط التسجيل على &quot;الستيكر&quot; تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
42.77%
06:17 | 2026-09-30
إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
06:17 | 2026-09-30
نص بيان الخزانة الأميركية حول السماح للخطوط الجوية تشغيل الرحلات بين العراق وايران
25.87%
07:15 | 2026-09-29
نص بيان الخزانة الأميركية حول السماح للخطوط الجوية تشغيل الرحلات بين العراق وايران
07:15 | 2026-09-29
الشتاء يقبل سريعا.. امطار لأربعة أيام متتالية والحرارة مستمرة بالانخفاض
16.46%
03:24 | 2026-09-29
الشتاء يقبل سريعا.. امطار لأربعة أيام متتالية والحرارة مستمرة بالانخفاض
03:24 | 2026-09-29
مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل
14.91%
11:57 | 2026-09-29
مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل
11:57 | 2026-09-29
المزيد
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
Play
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
Play
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Play
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Live Talk
Play
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
Play
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
Play
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
Play
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
Play
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
Play
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Play
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Live Talk
Play
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
Play
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
Play
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
Play
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24

اخترنا لك
"واتساب" يتخذ اجراء يخص حسابات المراهقين
12:39 | 2026-09-30
فنجان القهوة في مواجهة ألزهايمر
01:34 | 2026-09-30
بسبب "خدعة المليون هاتف".. مداهمات في 19 دولة
06:17 | 2026-09-29
قبل شراء باور بانك.. 6 أرقام تكشف ما تستطيع البطارية فعله
05:31 | 2026-09-29
عواقب غير متوقعة للإفراط في تناول بهار الخريف المفضل
01:20 | 2026-09-29
ابتكار في التبريد وبطارية ضخمة.. "هونر" تطلق هاتف "Magic9 Super Edition"
13:20 | 2026-09-28

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.