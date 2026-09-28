ابتكار في التبريد وبطارية ضخمة.. "هونر" تطلق هاتف "Magic9 Super Edition"

ويأتي Honor Magic9 بشاشة OLED قياس 6.37 بوصة، بدقة 2664 × 1236 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 ، مع دعم تقنيتي Dolby Vision وHDR، وسطوع يصل إلى 2000 شمعة.كما زودت الشركة الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي ، تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.وعلى مستوى التصوير، يعتمد الهاتف على كاميرا رئيسة بدقة 200 ميجابكسل، مزودة بمستشعر بقياس 1/1.4 بوصة، إلى جانب كاميرا تقريب منظارية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.وطورت "هونر" الكاميرات بالتعاون مع شركة Arri، كما أضافت شريحة Honor H1 لمعالجة الصور بالذكاء الاصطناعي.ويعمل Honor Magic9 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 1 ، إلى جانب مقاومة الماء والغبار وفق معايير الحماية المعتمدة.أما Honor Magic9 Super Edition، فيأتي بشاشة أكبر قياس 6.81 بوصة، وبطارية هائلة بسعة 11 ألف مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط واللاسلكي بقدرة 50 واط. وعلى الرغم من البطارية الضخمة، يبلغ سمك الهاتف 8.1 مليمتر، فيما يصل وزنه إلى 227 غرامًا.ويعتمد الهاتف أيضًا على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع نظام تبريد متقدم يضم بخار ومروحة تدور بسرعة تصل إلى 30 ألف دورة في الدقيقة، لتبديد حرارة تصل إلى 12 واط وتحسين الأداء المستمر.وعلى مستوى التصوير، يحصل Magic9 Super Edition على كاميرا رئيسة بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا تقريب 3x بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع دعم شريحة Honor H1. كما يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K وبمعدل 120 إطارًا في الثانية، إلى جانب عدسة G200 المخصصة للتقريب.