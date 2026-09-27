قبل إطلاقه في 2027.. تسريب يكشف مواصفات iPad الجديد

وسيحصل الجهاز الجديد على شريحة A19، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 غيغابايت، مقارنةً بالجيل الحالي الذي يعتمد على شريحة A16 وذاكرة بسعة 6 غيغابايت، حيث يمثل الجهاز الجديد ترقية واضحة.كما ستدعم "أبل" الجهاز الجديد بمزايا Apple Intelligence، إلى جانب إصدار جديد من المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يوسع قدراته في تنفيذ المهام ومعالجة الأوامر.وفي جانب الاتصال، سيحصل iPad المقبل على مودم C1X من "أبل"، مع دعم شبكات 5G، إلى جانب شريحة N1 التي توفر دعم Wi-Fi 7، دون ترددات الموجات المليمترية، وThread، وBluetooth 6.ويبلغ سعر iPad الاقتصادي الحالي 449 دولارًا، بعد زيادة الأسعار التي أقرتها "أبل" في يونيو، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع سعر الجيل الجديد إلى 499 دولارًا على الأقل، رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن.