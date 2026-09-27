لأول مرة منذ 14 عامًا.. بُعد جديد يصل لعبة Minecraft في 2027

وأعلنت Mojang، خلال فعالية Live، أن هذا أول بُعد ينضم إلى اللعبة الأصلية منذ أكثر من 14 عامًا، إلى جانب العوالم الثلاثة الحالية "Overworld" و"Nether" و"End".وتنتقل لعبة Minecraft Dungeons II من نظام المهام المنفصلة في الجزء الأول إلى عالم مترابط، يتيح التنقل بين مناطق واسعة، تضم مستوطنات، ومواقع للاستكشاف، ومهام رئيسية.وتظهر شقوق أرضية تقود اللاعبين إلى العالم الجديد Sift، وهو بُعد جديد يضم بيئات وكائنات وتحديات مختلفة.وتدور أحداث اللعبة حول اختلال في توازن عالمها، فيما تواجه الشخصيات مجموعة من Illagers تشكّل مجلساً أعلى، وفق عرض الشركة المطورة.وتضيف اللعبة، المقرر إصدارها في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، إمكانية القفز إلى الحركة والقتال، إلى جانب خيارات أوسع لتجهيز الشخصيات وتطويرها.وكانت Mojang قررت زيادة عدد خانات العتاد القتالي التي تسمح للاعب أن يخزّن الأسلحة من 6 إلى 12، وأن يدعم اللعب التعاوني ما يصل إلى 4 لاعبين، محلياً أو عبر الإنترنت، مع اللعب المشترك بين المنصات ونظام للبحث عن زملاء اللعب.ولن يقتصر Sift على اللعبة الفرعية؛ إذ أعلنت Mojang خططاً لإضافته إلى إصداري Java وBedrock من Minecraft خلال 2027، دون تحديد موعد أدق.واستعرضت Mojang أيضاً ملامح تحديث لاحق للعبة Minecraft الأصلية، يتضمن بيئة Ice Caves الجوفية، والتي تضم كتلاً من الجليد والكالسيت، وتكوينات جليدية تتدلى من السقف، وبلورات تنمو على الأرض وتبعث ضوءاً خافتاً، ما يضيف مواد وعناصر جديدة للبناء والاستكشاف.ويقدم التحديث نسخة متجمدة من كائن الزومبي، لم يُعلن اسمها النهائي بعد.ووفق ما عرضته الشركة، يمكن لهجماتها أن تُحدث تأثير تجميد في اللاعب، كما ترمي بعض هذه الكائنات كرات جليدية.وأكدت Mojang أن النسخة المخصصة من Minecraft لجهاز Nintendo Switch 2 ستصدر في 27 تشرين الاول المقبل.ومن المنتظر أن تأتي ميزة Vibrant Visuals مفعلة افتراضياً لتحسين الإضاءة والظلال، مع تحديث لحزمة Super Mario Mash-Up.وتعتزم الشركة توفير مسار ترقية رقمية لمالكي نسخة Nintendo Switch الحالية، على أن تعلن تفاصيله لاحقاً.وأوضحت الشركة أن المؤثرات البصرية الجديدة لن تكون متاحة في بعض أوضاع اللعب، ومنها تقسيم الشاشة، وبعض محتويات المتجر.فندق وقطار في Minecraft Worldوفي جانب التجارب الواقعية، عرضت Mojang وشركة Merlin Entertainments تفاصيل إضافية عن Minecraft World المقرر افتتاحه في منتجع Chessington World of Adventures قرب خلال 2027.وتشمل الخطة فندقاً بطابع اللعبة يحمل اسم Minecraft World Hotel، وقطاراً باسم Escape the Nether، يمتد مساره داخل مبنى وخارجه، وتصف الشركتان القطار بأنه أول أفعوانية مستوحاة من Minecraft.وأعلنت Mojang حزم Sound Effects Packs المرتقبة في متجر Minecraft Marketplace، لمنح اللاعبين خيارات لإضافة مؤثرات صوتية إلى عوالمهم.وعرضت تصوراً لمنصة موجهة إلى صنّاع محتوى Minecraft، تهدف، بحسب الشركة، إلى تسهيل إنشاء المحتوى وإدارته ومشاركته.