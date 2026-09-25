فولكس فاغن وأودي تستدعيان أكثر من مليوني سيارة بسبب خلل في التوجيه

ووفقاً لنادي السيارات الألماني (ADAC)، فإن الخلل قد يؤدي في أسوأ الحالات إلى ضعف التحكم بالسيارة أو تعطل نظام التوجيه بالكامل، ما يزيد من خطر وقوع حوادث.وفي وحدها، تشمل حملة الاستدعاء نحو 960 ألف سيارة، بينها قرابة 900 ألف سيارة من فولكس فاغن ونحو 60 ألف سيارة من أودي.وتشمل الحملة طرازات Golf وGolf Variant وTiguan وTouran وCaddy المنتجة بين سبتمبر 2013 ويوليو 2024، إضافة إلى طراز Audi Q3 المنتج بين أكتوبر 2017 ومايو 2024.وأكدت مجموعة فولكس فاغن أن عمليات الفحص والإصلاح ستُجرى مجاناً في مراكز الخدمة، مشيرة إلى عدم تسجيل حوادث مرورية أو إصابات مرتبطة بهذا الخلل.