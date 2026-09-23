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اللحوم وكبار السن.. سلاح لمحاربة الضعف البدني في الشيخوخة
منوعات
2026-09-23 | 13:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
163 شوهد
أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون ونشرتها مجلة Frontiers in Nutrition أن تناول كميات كافية من اللحوم يرتبط بانخفاض خطر تراجع القوة البدنية والقدرة على التحمل لدى كبار السن.
شملت الدراسة 5484 شخصا من سكان مدينة
نانجينغ
الصينية، تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر، حيث درس الباحثون نظامهم الغذائي وقيّموا مؤشرات "الوهن الشيخوخي" لديهم، وهي حالة يصبح فيها الشخص أضعف وأقل قدرة على تحمل الأعباء البدنية والمهام اليومية.
وتم رصد الوهن لدى 16.9% من المشاركين، وازداد انتشاره مع التقدم في السن، حيث ارتفعت النسبة من 13.2% بين الفئات الأصغر سنا من كبار السن إلى 32.8 % في الفئة العمرية الأكبر.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا الكمية الموصى بها من اللحوم أقل عرضة للإصابة بالوهن بنسبة 30% تقريبا مقارنة بمن تناولوا كمية أقل من الموصى بها، وظل هذا الارتباط قائما حتى بعد احتساب عوامل أخرى، ولوحظ لدى معظم المجموعات التي شملتها الدراسة.
يشير الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تبين أن تناول كميات كافية من اللحوم قد يكون أحد العوامل المساهمة في الحفاظ على اللياقة البدنية في الشيخوخة.
وللحفاظ على القوة البدنية في الشيخوخة ينصح الأطباء بممارسة النشاطات البدنية بانتظام، واتباع نظام صحي غني بالبروتينات والفيتامينات واستهلاك مساعدات الهضم الطبيعية بكميات معتدلة مثل عصير الليمون أو خل التفاح، وفحص مستوى البروتين الكلي في الدم بانتظام.
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