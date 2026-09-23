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صعوبة الاستيقاظ في الخريف والشتاء.. 5 نصائح لتنظيم نومك!
منوعات
2026-09-23 | 06:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
145 شوهد
مع حلول الخريف واقتراب فصل
الشتاء
، قد يتحوّل الاستيقاظ في ساعات الصباح الأولى إلى مهمة شاقة، خصوصًا مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع ساعات الإضاءة الطبيعية. وبين الرغبة في البقاء تحت الأغطية وصعوبة استعادة النشاط، تبرز أهمية اتباع عادات نوم صحية تساعد الجسم على التكيّف مع التغيرات الموسمية وتنظيم ساعته البيولوجية.
وبحسب موقع Real Simple، تكشف خبيرة النوم أليسون براغر أن الجسم قد يميل إلى النوم لفترات أطول خلال
الشتاء
، بينما يشير خبير صحة النوم
كارلوس
نونيز إلى أن الجسم يحتاج إلى وقت للتكيّف مع التغيرات الموسمية في الإيقاع اليومي.
ويمكن اتباع 5 نصائح للمساعدة على الاستيقاظ مبكرًا خلال الأشهر الباردة:
احرص على التعرض للضوء صباحًا
يُعد ضوء الصباح من أهم العوامل التي تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية، لذلك يمكن الاستفادة من مصدر ضوء قوي في الصباح، خصوصًا عند غياب
ضوء الشمس
. وتشير براغر إلى إمكانية استخدام مصباح مخصص للعلاج بالضوء، مع اختيار منتجات خضعت للاختبارات السريرية.
تجنب الشاشات قبل النوم
قد يؤدي التعرض للضوء الأزرق ليلًا إلى تأخير الساعة البيولوجية وزيادة صعوبة الاستيقاظ والشعور باليقظة صباحًا. وينصح الخبراء بتقليل استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم.
انتبه لما تتناوله مساءً
ينبغي تجنب الكافيين خلال الساعات التي تسبق النوم، إلى جانب الوجبات الثقيلة قبل الخلود إلى الفراش، إذ قد يؤثر ذلك في جودة النوم.
حفّز نفسك على مغادرة السرير
يمكن وضع الهاتف أو المنبه بعيدًا عن السرير، ما يجبرك على النهوض لإيقافه، بدلًا من الاستمرار في تأجيل المنبه أو استخدام الهاتف أثناء الاستلقاء.
التزم بروتين نوم ثابت
يساعد الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في أوقات متقاربة يوميًا على تنظيم الساعة البيولوجية، كما يمكن ضبط تذكير قبل موعد النوم للبدء في روتين الاسترخاء المسائي.
ويرى نونيز أن جودة النوم لا ترتبط بعدد الساعات فقط، بل أيضًا بانتظام مواعيد النوم وتوافقها مع الإيقاع اليومي للجسم، ما قد ينعكس على التركيز والطاقة خلال النهار.
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