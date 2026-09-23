صعوبة الاستيقاظ في الخريف والشتاء.. 5 نصائح لتنظيم نومك!

وبحسب موقع Real Simple، تكشف خبيرة النوم أليسون براغر أن الجسم قد يميل إلى النوم لفترات أطول خلال ، بينما يشير خبير صحة النوم نونيز إلى أن الجسم يحتاج إلى وقت للتكيّف مع التغيرات الموسمية في الإيقاع اليومي.ويمكن اتباع 5 نصائح للمساعدة على الاستيقاظ مبكرًا خلال الأشهر الباردة:يُعد ضوء الصباح من أهم العوامل التي تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية، لذلك يمكن الاستفادة من مصدر ضوء قوي في الصباح، خصوصًا عند غياب . وتشير براغر إلى إمكانية استخدام مصباح مخصص للعلاج بالضوء، مع اختيار منتجات خضعت للاختبارات السريرية.قد يؤدي التعرض للضوء الأزرق ليلًا إلى تأخير الساعة البيولوجية وزيادة صعوبة الاستيقاظ والشعور باليقظة صباحًا. وينصح الخبراء بتقليل استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم.ينبغي تجنب الكافيين خلال الساعات التي تسبق النوم، إلى جانب الوجبات الثقيلة قبل الخلود إلى الفراش، إذ قد يؤثر ذلك في جودة النوم.يمكن وضع الهاتف أو المنبه بعيدًا عن السرير، ما يجبرك على النهوض لإيقافه، بدلًا من الاستمرار في تأجيل المنبه أو استخدام الهاتف أثناء الاستلقاء.يساعد الذهاب إلى النوم والاستيقاظ في أوقات متقاربة يوميًا على تنظيم الساعة البيولوجية، كما يمكن ضبط تذكير قبل موعد النوم للبدء في روتين الاسترخاء المسائي.ويرى نونيز أن جودة النوم لا ترتبط بعدد الساعات فقط، بل أيضًا بانتظام مواعيد النوم وتوافقها مع الإيقاع اليومي للجسم، ما قد ينعكس على التركيز والطاقة خلال النهار.