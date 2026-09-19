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ماذا ينتظر الحمل والأسد والميزان اليوم؟
أخبار الأبراج
2026-09-19 | 07:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
104 شوهد
مع بداية أسبوع فلكي جديد، تكشف عالمة الفلك
جاكلين عقيقي
أبرز توقعاتها لمواليد الأبراج، ضمن حلقة «أسرار الفلك» التي تعرضها
السومرية
، والتي تمتد توقعاتها من 19 إلى 25 أيلول 2026. وتحمل الفترة المقبلة مجموعة من التطورات على المستويات المهنية والعاطفية، مع دعوات إلى التعامل بهدوء ووعي مع المستجدات.
وفي ما يلي أبرز توقعات
جاكلين عقيقي
لمواليد الحمل والأسد والميزان:
توقعات برج الحمل اليوم 19 أيلول 2026
يدخل مولود الحمل أسبوعاً يحمل حركة وتطورات متسارعة، مع ضرورة الانتباه إلى طريقة التعامل مع المستجدات وعدم التسرع في اتخاذ القرارات. وتبدو المرحلة مناسبة لإعادة ترتيب الأولويات والتركيز على الأهداف التي يسعى إليها الحمل.
مهنياً: قد يجد مولود الحمل نفسه أمام مسؤوليات أو ملفات تحتاج إلى حسم، فيما تساعده ثقته بنفسه وقدرته على المبادرة في تخطي بعض العقبات والوصول إلى نتائج أفضل.
عاطفياً: تحمل الفترة أجواءً تساعد على توضيح بعض الأمور في العلاقة، وقد يكون الحوار والصراحة عاملين أساسيين لتجنب سوء الفهم وتعزيز الاستقرار مع الشريك.
أما العازب، فقد يجد نفسه أمام فرصة للتعرف إلى شخص جديد أو إعادة النظر في علاقة أو تواصل قائم.
توقعات
برج الأسد
اليوم 19 أيلول 2026
يحمل الأسبوع لمولود الأسد أجواءً نشطة، مع مساحة أكبر للتعبير عن نفسه وإظهار قدراته. وقد يشعر الأسد بأنه أمام مرحلة تستدعي منه استعادة المبادرة والتعامل بثقة مع بعض الملفات المؤجلة.
مهنياً: تبدو أمام الأسد فرص للتقدم وإثبات الذات، وقد تساعده قدرته على التواصل والتعبير عن أفكاره في معالجة بعض المسائل بطريقة أكثر مرونة وذكاء.
عاطفياً: تحمل الفترة أجواءً دافئة، مع إمكانية تعزيز التقارب والمصالحة وفتح صفحة جديدة في العلاقة. وقد تكون هناك تطورات مرتبطة بالارتباط أو الزواج أو تحقيق أمنية عاطفية.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد يحتاج الأسد إلى الاهتمام بأصدقائه والمقربين منه وعدم الانشغال فقط بالمسؤوليات اليومية.
توقعات
برج الميزان
اليوم 19 أيلول 2026
يبدأ
الميزان
أسبوعه مع حاجة إلى الهدوء والتوازن، خصوصاً في ا
لتعامل مع المواقف التي قد تثير التوتر أو تدفعه إلى التمسك برأيه. وتبدو المرحلة مناسبة للتفكير قبل اتخاذ أي قرار مهم.
مهنياً: قد يشعر الميزان برغبة في العمل باستقلالية واتخاذ القرارات بنفسه، إلا أن التعاون مع الآخرين وتجنب العزلة قد يساعدانه على تفادي بعض الاحتكاكات.
عاطفياً: تدعو التوقعات إلى الابتعاد عن الجدال والتوتر مع الشريك، خصوصاً أن النقاشات الحادة قد تتطور بطريقة غير ضرورية. أما للعازب، فقد تحمل الفترة فرصة لإعادة ترتيب نظرته إلى العلاقات ومشاعره.
وعلى الصعيد الشخصي، يحتاج الميزان إلى عدم السماح للضغوط بالتأثير في توازنه، مع إعطاء الأولوية للراحة والاستقرار.
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