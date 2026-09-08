إذا كنت من مواليد هذه الابراج.. انتبه لما سيحدث في ساعات العمل اليوم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الإطار التنسيقي يقرر المضي بتسمية الوزراء المتبقين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-575357-639244500904115329.jpg
إذا كنت من مواليد هذه الابراج.. انتبه لما سيحدث في ساعات العمل اليوم
أخبار الأبراج
2026-09-08 | 03:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
190 شوهد
إليكم أبرز التوقعات الفلكية ليوم الثلاثاء 8 أيلول 2026، بحسب الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، لكلّ من برج الحمل،
الثور
، الجوزاء،
السرطان
،
الاسد
والعذراء.
الحمل:
يوم يتطلب معالجة هادئة للأمور السرية، وتهدئة مع الشريك، مع إجراء فحوصات طبية روتينية.
الثور
:
تحتاج إلى تجنب
الفوضى
في العمل، والعمل على استعادة ثقة الحبيب، وتخصيص وقت للرياضة.
الجوزاء:
تثمر جهودك المهنية بمساعدة المقربين، بينما يُنصح بالتركيز على المضمون عاطفيًا والامتنان لصحتك الممتازة.
تابع
جاكلين عقيقي
على
يوتيوب
السومرية
.
السرطان
:
تنتظرك أخبار سارة مهنيًّا، لكن عليك البحث عن استقرار عاطفي حقيقي والتخلص من التوتر العصبي.
الأسد:
تتحمل مسؤوليات مهنية كبيرة بنجاح، وسط مشاعر شوق قوية للشريك، وتنبيه لمتابعة أي أعراض جلدية طارئة.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا
.
العذراء
:
حافظ على الهدوء مع زملائك لتجنب الخلافات، وحاول كسر الملل العاطفي بالتوازي مع تنظيم وقتك بين العمل والرياضة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ابتعد عن هذه الأطعمة قبل النوم إذا كنت تعاني الأرق
09:47 | 2026-07-27
توقعات الأبراج اليوم 25 آب 2026 من جاكلين عقيقي.. فرص وتحولات لهذه الأبراج
05:32 | 2026-08-25
النفط تطلق حصة شهر تموز من الوقود للمولدات وتوجّه بتشغيلها 20 ساعة يومياً
07:08 | 2026-06-14
حظك اليوم: حماس في العمل ومفاجآت عاطفية تعزز الاستقرار
01:28 | 2026-08-12
الابراج
الابراج اليومية
جاكلين عقيقي
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الاسد
العذراء
السومرية
العراق
الرياض
يوتيوب
جاكلين
الفوضى
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يقفز في بغداد مع إغلاق تداولات الأحد
اقتصاد
31.71%
09:36 | 2026-09-06
الدولار يقفز في بغداد مع إغلاق تداولات الأحد
09:36 | 2026-09-06
ارتفاع كبير في الأسعار.. الدولار في السوق العراقية اليوم
اقتصاد
28.02%
03:44 | 2026-09-07
ارتفاع كبير في الأسعار.. الدولار في السوق العراقية اليوم
03:44 | 2026-09-07
اجراء حكومي جديد يخص بيع وشراء العقارات في العراق
محليات
24.3%
02:50 | 2026-09-07
اجراء حكومي جديد يخص بيع وشراء العقارات في العراق
02:50 | 2026-09-07
ضيف ثقيل يغطي مناطق عراقية ونهاية الاسبوع تعود الاجواء الشتوية
محليات
15.97%
02:56 | 2026-09-07
ضيف ثقيل يغطي مناطق عراقية ونهاية الاسبوع تعود الاجواء الشتوية
02:56 | 2026-09-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
المشتل في بغداد - الحلقة ١١٨ | الموسم 9
04:01 | 2026-09-08
ناس وناس
المشتل في بغداد - الحلقة ١١٨ | الموسم 9
04:01 | 2026-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-07
Live Talk
الحجاب والموضة كيف تصنع المرأة إطلالتها الخاصة - الحلقة ١٠٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-07
Live Talk
الحجاب والموضة كيف تصنع المرأة إطلالتها الخاصة - الحلقة ١٠٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-07
عشرين
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
عشرين
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
المشتل في بغداد - الحلقة ١١٨ | الموسم 9
04:01 | 2026-09-08
ناس وناس
المشتل في بغداد - الحلقة ١١٨ | الموسم 9
04:01 | 2026-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-07
Live Talk
الحجاب والموضة كيف تصنع المرأة إطلالتها الخاصة - الحلقة ١٠٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-07
Live Talk
الحجاب والموضة كيف تصنع المرأة إطلالتها الخاصة - الحلقة ١٠٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-07
عشرين
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
عشرين
الفصـ ائل .. شروط لتسليم السـ لاح وحوارات لفك الاختناق - عشرين م٥ - الحلقة ٦٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-06
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
علناً
حكومة الزيدي واختبار ايلول الحاسم - علناً م٥ - الحلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٥ الى ١١ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-03
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
مايك السومرية
الفنان حسين فلك - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٣ | season 2
15:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة - الزمن الجميل 2-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-02
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
استديو Noon
استديو نون 1-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-01
اخترنا لك
توقعات الأبراج اليوم 6 أيلول 2026 مع جاكلين عقيقي.. ماذا ينتظر الأسد والميزان والعقرب والحوت؟
03:26 | 2026-09-06
حظك ليوم 31 آب: خطوات جريئة وفرص جديدة وسط دعوات إلى التريث
01:28 | 2026-08-31
أبرز الأحداث الفلكية في الأسبوع الأخير من آب 2026.. تغيّرات تحمل مفاجآت للأبراج
01:00 | 2026-08-29
برجك اليوم: تحديات مهنية وفرص جديدة
02:20 | 2026-08-26
توقعات الأبراج اليوم 25 آب 2026 من جاكلين عقيقي.. فرص وتحولات لهذه الأبراج
05:32 | 2026-08-25
24 آب: أفكار واعدة وتحولات عاطفية تحتاج إلى التروي
01:18 | 2026-08-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.