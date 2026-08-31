Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط بعد قصف جزيرة لارك الإيرانية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حظك ليوم 31 آب: خطوات جريئة وفرص جديدة وسط دعوات إلى التريث

أخبار الأبراج

2026-08-31 | 01:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حظك ليوم 31 آب: خطوات جريئة وفرص جديدة وسط دعوات إلى التريث
299 شوهد

تحمل توقعات الأبراج ليوم 31 آب أجواء متباينة بين فرص مهنية جديدة وخطوات جريئة، مقابل تحذيرات من التسرع في القرارات والاستثمارات. وعلى الصعيد العاطفي، تبدو الصراحة والهدوء مفتاحاً لتجاوز بعض التوترات، فيما ينصح الفلك بالاهتمام بالراحة والنشاط البدني.

برج العذراء
مهنياً: قد تواجه بعض العراقيل المالية، لذا كن أكثر تنظيماً وتجنب التسرع في أي استثمار أو قرار مالي.
عاطفياً: تمهّل ولا تستعجل الارتباط، فبعض القرارات المصيرية تحتاج إلى وقت وتفكير هادئ.
صحياً: امنح نفسك فرصة للترفيه واكتشاف أماكن أثرية جديدة، فالتغيير يساعدك على استعادة نشاطك.

برج الميزان
مهنياً: تمارس صلاحياتك بثقة، وتبادر إلى اتخاذ خطوات صعبة لم تكن تجرؤ عليها سابقاً.
عاطفياً: حيوية لافتة تجعلك محط الأنظار، فحافظ على الأجواء الإيجابية وأغلق الباب أمام المشكلات.
صحياً: تجنب الرحلات الطويلة والمرهقة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

برج العقرب
مهنياً: تتقدم بثبات وتبني مستقبلك على أسس متينة، كما تتمكن من حسم مسألة كانت تشغل بالك منذ فترة.
عاطفياً: لا تضغط على الشريك، فهو يمر بمرحلة صعبة وقد يكون أكثر توتراً من المعتاد.
صحياً: إذا قررت المشي لمسافات طويلة، انتبه إلى التعب وأي صعوبة في التنفس.

برج القوس
مهنياً: يتراجع الضغط تدريجياً، وقد تجد حلولاً لبعض المشكلات بمساعدة شخص يقدم لك نصائح واقتراحات مفيدة.
عاطفياً: تدخل في نقاشات مع الشريك لمحاولة إقناعه بالتخلي عن بعض التصرفات، وقد تنجح أحياناً وتتعثر أحياناً أخرى.
صحياً: افصل بين العمل وحياتك الخاصة، ومارس بعض التمارين التي تفيد صحتك ونفسيتك.

برج الجدي
مهنياً: يحمل اليوم اقتراحات جيدة وإنجازات تستحق التقدير، كما تنجح في محادثاتك المالية وتشعر بثقة أكبر.
عاطفياً: فتح قلبك أمام الشريك قد يساعدك على إيجاد الإجابات التي تبحث عنها، كما تستفيد من نصائح صديق تثق به.
صحياً: لا تهمل أي مشكلة صحية حتى لا تصل إلى مرحلة يصعب فيها إيجاد الحلول المناسبة.

برج الدلو
مهنياً: وظّف طاقاتك في الأمور الإدارية والتنظيمية، وتجنب توقيع أي مستند أو البدء بخطوة جديدة رغم الإغراءات والضغوط.
عاطفياً: تتزايد طلبات الشريك، وبعضها قد يكون مبالغاً فيه ويعرضك لخسائر غير متوقعة، فكن حذراً.
صحياً: احرص على تناول السلطات، ولا سيما تلك الغنية بالخضراوات، ضمن نظامك الغذائي.

برج الحوت
مهنياً: يوم واعد يحمل فرصة لبدء عمل أو مشروع جديد، فلا تستسلم للقلق وامنح الأمور الوقت الكافي.
عاطفياً: قد تربكك بعض تصرفات الشريك وتدفعك إلى اتخاذ قرار سريع، لذا حاول التريث قبل الحسم.
صحياً: تجنب الإفراط في تناول المشروبات الروحية، لأنه قد ينعكس سلباً على وضعك الصحي.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة

الابراج اليومية

توقعات 2026

السومرية

جاكلين عقيقي

ابراج

ابراج 2026

فلك

اسرار الأبراج

الابراج

ابراج سنة 2026

برج الميزان

برج العقرب

برج القوس

برج الحوت

الميزان

العذراء

العراق

العقرب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
Play
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
عشرين
Play
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
Play
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
Play
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Live Talk
Play
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
Play
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
علناً
Play
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
Play
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
Play
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
Play
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
Play
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
Play
الباب الشرقي - الحلقة ١١٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-31
عشرين
Play
عشرين
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
Play
العراق بين محنة الرواتب وفسحة الاحتياطي! - الحلقة ٦١ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
Play
العراق في دقيقة 30-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Play
نشرة ٣٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-30
Live Talk
Play
Live Talk
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
Play
اعادة تقديم الحضارة العراقية للأجيال الجديدة بلغة التصميم الحديث - الحلقة ١٠١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-30
علناً
Play
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
Play
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
Play
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
Play
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
Play
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25

اخترنا لك
أبرز الأحداث الفلكية في الأسبوع الأخير من آب 2026.. تغيّرات تحمل مفاجآت للأبراج
01:00 | 2026-08-29
برجك اليوم: تحديات مهنية وفرص جديدة
02:20 | 2026-08-26
توقعات الأبراج اليوم 25 آب 2026 من جاكلين عقيقي.. فرص وتحولات لهذه الأبراج
05:32 | 2026-08-25
24 آب: أفكار واعدة وتحولات عاطفية تحتاج إلى التروي
01:18 | 2026-08-24
الأسبوع الأخير من آب يقلب الموازين.. هذه الأبراج على موعد مع الحظ والمفاجآت!
01:00 | 2026-08-22
حظك اليوم: فرص مهنية وأجواء عاطفية تحمل أخبارا مفرحة
02:30 | 2026-08-19

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.