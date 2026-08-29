أبرز الأحداث الفلكية في الأسبوع الأخير من آب 2026.. تغيّرات تحمل مفاجآت للأبراج

تستهل الخبيرة الفلكية ، سلسلة توقعاتها الاسبوعية عبر ، بانتقال الشمس إلى برج ، وانتقال المريخ من الجوزاء إلى ، إلى جانب وجود الزهرة في .ويُعد انتقال الشمس إلى برج العذراء الترابي من أبرز أحداث هذا الأسبوع، إذ تحمل هذه المرحلة طاقة إيجابية وفرصًا مهمة للنجاح والتقدم، خصوصًا على الصعيد المهني. كما قد تساعد هذه الأجواء على تعزيز الثقة بالنفس، وتشجع على اتخاذ خطوات مدروسة لتحقيق أهداف طال انتظارها، مستفيدة من توافق مواقع عدد من الكواكب.أمّا الحدث الأبرز الآخر، فهو انتقال المريخ من إلى السرطان، وهو تغيير قد يرفع مستوى الحساسية والانفعال العاطفي، ويزيد الضغوط والخلافات الشخصية لدى بعض الأبراج. فالمريخ يرتبط بالطاقة والحزم والمبادرة، بينما يتميز السرطان بطبيعته المائية والعاطفية، ما يجعل طاقة المريخ أقل مباشرة وأكثر ارتباطًا بالمشاعر وردود الفعل. ووفق التوقعات الفلكية، قد يكون مواليد الحمل والميزان والجدي الأكثر تأثرًا بهذا الانتقال، في حين ينسجم معه مواليد والحوت بشكل أكبر.تابع عقيقي علىوفي الجانب العاطفي والاجتماعي، يواصل كوكب الزهرة وجوده في برج ، ما يمنح مواليد الميزان أجواء أكثر راحة وإيجابية، وقد يدفعهم إلى اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعلاقات والارتباط. كما قد تكون الفترة مناسبة لمناقشة خطوات مصيرية مثل الخطوبة أو الزواج، سواء على المستوى الشخصي أو داخل العائلة.وتتغير الأجواء أيضًا مع حركة القمر خلال أيام الأسبوع. ففي البداية، يكون القمر في ، بالتزامن مع وجود الشمس في الأسد، ما يشكل طاقة نارية داعمة لمواليد الحمل والأسد والقوس. ثم ينتقل القمر إلى ، بالتزامن مع انتقال الشمس إلى العذراء، لتبرز طاقة ترابية أكثر استقرارًا وتدعم مواليد والعذراء والجدي.وبين الثلاثاء والخميس، ينتقل القمر إلى ، ما يمنح الأبراج الهوائية، الجوزاء والميزان والدلو، دفعة إيجابية وفرصًا أفضل على المستويين الشخصي والمهني. ويختتم الأسبوع بانتقال القمر إلى يوم الجمعة، وسط أجواء فلكية أكثر هدوءًا وإيجابية لمواليد السرطان والعقرب والحوت.لمعرفة برجك أوّل بأوّل،وبشكل عام، تتحرك الكواكب هذا الأسبوع على النحو الآتي: الشمس في العذراء، الزهرة في الميزان، عطارد في الأسد، المريخ في السرطان، وأورانوس في الجوزاء، بينما يتراجع بلوتون في الدلو، إلى جانب زحل ونبتون في الحمل بحركة تراجعية.وتشير هذه التحركات، وفق علم الأبراج، إلى أسبوع متنوع يحمل فرصًا مهنية وعاطفية لبعض المواليد، مقابل حاجة آخرين إلى الهدوء وضبط الانفعال والتعامل بحذر مع القرارات والخلافات الشخصية.