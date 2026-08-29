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أبرز الأحداث الفلكية في الأسبوع الأخير من آب 2026.. تغيّرات تحمل مفاجآت للأبراج
منوعات
2026-08-29 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
87 شوهد
تتوقع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، ان يشهد الاسبوع الأخير من شهر
آب/أغسطس
2026 مجموعة من التحركات الفلكية اللافتة التي قد تنعكس على مختلف الأبراج، سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أو الاجتماعي.
تستهل الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، سلسلة توقعاتها الاسبوعية عبر
السومرية
، بانتقال الشمس إلى برج
العذراء
، وانتقال المريخ من الجوزاء إلى
السرطان
، إلى جانب وجود الزهرة في
برج الميزان
.
ويُعد انتقال الشمس إلى برج العذراء الترابي من أبرز أحداث هذا الأسبوع، إذ تحمل هذه المرحلة طاقة إيجابية وفرصًا مهمة للنجاح والتقدم، خصوصًا على الصعيد المهني. كما قد تساعد هذه الأجواء على تعزيز الثقة بالنفس، وتشجع على اتخاذ خطوات مدروسة لتحقيق أهداف طال انتظارها، مستفيدة من توافق مواقع عدد من الكواكب.
أمّا الحدث الأبرز الآخر، فهو انتقال المريخ من
برج الجوزاء
إلى السرطان، وهو تغيير قد يرفع مستوى الحساسية والانفعال العاطفي، ويزيد الضغوط والخلافات الشخصية لدى بعض الأبراج. فالمريخ يرتبط بالطاقة والحزم والمبادرة، بينما يتميز السرطان بطبيعته المائية والعاطفية، ما يجعل طاقة المريخ أقل مباشرة وأكثر ارتباطًا بالمشاعر وردود الفعل. ووفق التوقعات الفلكية، قد يكون مواليد الحمل والميزان والجدي الأكثر تأثرًا بهذا الانتقال، في حين ينسجم معه مواليد
العقرب
والحوت بشكل أكبر.
تابع
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية.
وفي الجانب العاطفي والاجتماعي، يواصل كوكب الزهرة وجوده في برج
الميزان
، ما يمنح مواليد الميزان أجواء أكثر راحة وإيجابية، وقد يدفعهم إلى اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعلاقات والارتباط. كما قد تكون الفترة مناسبة لمناقشة خطوات مصيرية مثل الخطوبة أو الزواج، سواء على المستوى الشخصي أو داخل العائلة.
وتتغير الأجواء أيضًا مع حركة القمر خلال أيام الأسبوع. ففي البداية، يكون القمر في
القوس
، بالتزامن مع وجود الشمس في الأسد، ما يشكل طاقة نارية داعمة لمواليد الحمل والأسد والقوس. ثم ينتقل القمر إلى
الجدي
، بالتزامن مع انتقال الشمس إلى العذراء، لتبرز طاقة ترابية أكثر استقرارًا وتدعم مواليد
الثور
والعذراء والجدي.
وبين الثلاثاء والخميس، ينتقل القمر إلى
الدلو
، ما يمنح الأبراج الهوائية، الجوزاء والميزان والدلو، دفعة إيجابية وفرصًا أفضل على المستويين الشخصي والمهني. ويختتم الأسبوع بانتقال القمر إلى
الحوت
يوم الجمعة، وسط أجواء فلكية أكثر هدوءًا وإيجابية لمواليد السرطان والعقرب والحوت.
لمعرفة برجك أوّل بأوّل،
انقر هنا.
وبشكل عام، تتحرك الكواكب هذا الأسبوع على النحو الآتي: الشمس في العذراء، الزهرة في الميزان، عطارد في الأسد، المريخ في السرطان، وأورانوس في الجوزاء، بينما يتراجع بلوتون في الدلو، إلى جانب زحل ونبتون في الحمل بحركة تراجعية.
وتشير هذه التحركات، وفق علم الأبراج، إلى أسبوع متنوع يحمل فرصًا مهنية وعاطفية لبعض المواليد، مقابل حاجة آخرين إلى الهدوء وضبط الانفعال والتعامل بحذر مع القرارات والخلافات الشخصية.
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