هل تختلف مضاعفات السكري بين النساء والرجال؟

وأكد باحثون من أن النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات وقائية وعلاجية تراعي الفروق بين الجنسين.وحلل الباحثون السجلات الصحية لنحو 29 ألف رجل وامرأة في المملكة المتحدة، شُخّصوا بالسكري من النوع الثاني بين عامي 2010 و2020. وأظهرت النتائج أن 39% من المشاركين تعرضوا لحدث صحي مهم واحد على الأقل خلال السنوات التالية للتشخيص، مع اختلاف واضح في نوع المضاعفات وتوقيتها بين الجنسين.وكانت النساء أكثر عرضة لمشكلات النفسية، التي ظهرت لدى 8.1% منهن مقابل 5.3% من الرجال، كما ظهرت هذه المضاعفات لدى النساء الأصغر سناً في وقت أبكر وبمعدلات أعلى، ما يدعم أهمية إدراج الفحص النفسي المنتظم ضمن رعاية مرضى السكري.في المقابل، كان الرجال أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية، التي أصابت 8.4% منهم مقابل 5.3% من النساء، كما سجلوا معدلات أعلى للإصابة بمرض الكلى في مراحله النهائية وارتفاع ضغط الدم.ولاحظ الباحثون أن النساء استخدمن خدمات الرعاية الصحية بصورة أكبر وحصلن على وصفات علاجية طويلة الأمد، ما قد يفسر جزئياً ارتفاع معدلات تشخيص بعض الحالات لديهن.وأشار الباحثون إلى ضرورة تعزيز مراقبة صحة القلب والكلى لدى الرجال المصابين بالسكري، خصوصاً خلال السنوات الأولى بعد التشخيص، مع الاهتمام بالصحة النفسية لدى النساء. كما أكدوا أن ارتفاع ضغط الدم كان أكثر المضاعفات شيوعاً لدى جميع الفئات.وخلصت الدراسة إلى أن رعاية مرضى السكري من النوع الثاني قد تكون أكثر فاعلية من خلال نهج مخصص يراعي والعمر والحالة الصحية بدلاً من اعتماد استراتيجية موحدة للوقاية من المضاعفات وإدارتها.