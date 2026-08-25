غوغل تحمل أخبارا سارة للطلاب مع بدء الموسم الدراسي

فقد كشفت عن إضافة من الأدوات التي تساعد الطلاب إلى محرك البحث "غوغل" ومنصة " " الخاصين بالشركة، تشمل رسومات تفاعلية مولدة بالذكاء الاصطناعي، ومحاكاة ثلاثية الأبعاد، ومركزا مخصصا للدارسين، واختبارات تدريبية مخصصة، وغيرها.ويمثل إطلاق هذه الأدوات الدراسية الجديدة أحدث مساعي "غوغل"، لجعل "جيميني" المساعد الذكي الذي يلجأ إليه الطلاب للتعلم والدراسة، في ظل منافستها لشركات مثل "أوبن إيه آي"، وشركات ناشئة في مجال التعليم مثل "غوته"، و"كينوت"، التي تقدم أدوات للتعلم والتدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي.ويمكن للطلاب الآن إنشاء أدوات ومحاكاة مخصصة لمساعدتهم على فهم المواضيع المعقدة عبر محرك بحث "غوغل".على سبيل المثال، إذا كان الطالب يدرس مقياس الرقم الهيدروجيني (بي إتش)، فإنه يستطيع البحث عن "مقياس الرقم الهيدروجيني" والحصول على رسم بياني تفاعلي باستخدام أداة "إيه آي أوفرفيو"، بما يسهل له فهم أساسيات الموضوع.ولمزيد من التعمق في فهم موضوع ما، يمكن للطلبة طرح سؤال متابعة حول موضوع أكثر تخصصا، مثل تحديد موقع ثمار الحمضيات على مقياس الرقم الهيدروجيني، حيث ستقدم أدوات الذكاء الاصطناعي في محرك بحث "غوغل" تجربة تفاعلية مصممة خصيصا للإجابة على هذا السؤال.ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على اختبارات تدريببية مباشرة، من خلال البحث في أي موضوع، بما في ذلك العلوم والرياضيات والإنسانيات واللغات وغيرها.وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم إدخال عبارة مثل: "كون اختبار باستخدام أكثر مفردات الكلمات شيوعا في الاختبارات، لمساعدتي في الاستعداد لاختبار سات"، وسيعد محرك البحث اختبارا تفاعليا.