عين لفرق الطوارئ في ايفون

مشاركة الفيديو المباشرتتيح الميزة لموظفي خدمات الطوارئ إرسال طلب إلى مستخدم آيفون خلال المكالمة إذا رأوا أن مشاهدة بث فيديو مباشر قد تساعدهم على تقييم الوضع بشكل أفضل. وبعد ظهور الطلب على شاشة الهاتف، يمكن للمستخدم الموافقة ومشاركة ما تلتقطه كاميرا الهاتف مباشرة بضغطة واحدة.وتؤكد أبل أن قرار مشاركة الفيديو يبقى بيد المستخدم، إذ يمكنه قبول الطلب أو رفضه، كما يستطيع إيقاف البث في أي وقت. وتشير الشركة أيضًا إلى أن الفيديو المشترك قد تحتفظ به خدمات الطوارئ، وفقًا للإجراءات المتبعة لديها.تشفير وحمايةبحسب التفاصيل المعلنة، تعمل ميزة مشاركة الفيديو بتشفير افتراضي؛ ما يوفر طبقة إضافية من الحماية أثناء نقل الصور المباشرة إلى فرق الاستجابة للطوارئ. ولا يمكن تفعيل البث من جانب المستخدم بشكل عشوائي، إذ تبدأ العملية بطلب من موظف الطوارئ عندما يرى أن الفيديو قد يوفر معلومات مهمة عن الحادث.وقد يكون البث المباشر مفيدًا في حوادث السير أو الحرائق أو الحالات التي يصعب فيها على المتصل وصف ما يحدث أو تحديد طبيعة الخطر بدقة، ما قد يساعد فرق الطوارئ على اتخاذ قرارات أسرع والاستعداد بشكل أفضل قبل الوصول إلى الموقع.الهواتف المتوافقةأوضحت أبل أن ميزة Emergency SOS Live Video متاحة على هواتف آيفون 14 والإصدارات الأحدث، مع خضوعها لقيود تتعلق بالجهاز وتوافر الخدمة، إذ لا تتوفر بالضرورة في جميع المواقف أو المناطق.ويمثل إطلاق هذه الخدمة توسعًا جديدًا في اعتماد الهواتف الذكية كأداة مساندة لفرق الإنقاذ والاستجابة، حيث يمكن للفيديو المباشر أن يضيف معلومات بصرية مهمة إلى المكالمة الصوتية التقليدية، ويساعد على تقديم صورة أوضح عن الحالات الطارئة عندما تكون الثواني عاملًا حاسمًا.