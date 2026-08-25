Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول موجة مطرية رعدية في العراق مع نهاية آب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

انبعاث شمسي "مشاغب" متجه نحو الأرض

منوعات

2026-08-25 | 01:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
انبعاث شمسي &quot;مشاغب&quot; متجه نحو الأرض
140 شوهد

السومرية نيوز – منوعات
تمكن علماء من تتبع انبعاث كتلي إكليلي (CME) "مشاغب" أطلق سحابة من الجسيمات المشحونة المخفية باتجاه الأرض، باستخدام رقم قياسي من المركبة الفضائية موزعة في جميع أنحاء النظام الشمسي.

وفي هذا الإنجاز غير المسبوق، استخدم العلماء رقما قياسيا بلغ 17 مركبة فضائية، ما كشف أن الانبعاث كان غير متماثل بشكل مدهش، حيث كان أحد فصيه أسرع من الآخر.
والانبعاثات الكتلية الإكليلية هي سحب ضخمة من البلازما الممغنطة تقذف من الغلاف الجوي الخارجي للشمس (الإكليل أو الهالة) نتيجة التوهجات الشمسية، وتشكل خطرا إشعاعيا على رواد الفضاء والمركبات الفضائية، لكنها أيضا تنشر مشاهد خلابة للشفق القطبي المذهل عندما تصل إلى الأرض.
وكان الانبعاث الذي حدث في 15 كانون الاول 2024 مميزا بشكل خاص، حيث سمح التوزيع الواسع للمركبات الفضائية بمراقبته من زوايا متعددة، وليس فقط على طول خط الشمس-الأرض كما في السابق (حيث كان الرقم القياسي السابق 10 مركبات فضائية فقط، كانت في معظمها في خط تقريبي من الشمس عبر الأرض).
وكشفت الملاحظات أن الانبعاث كان يتألف من فصين (lobes) غير متماثلين، بدلا من كونها فقاعات موحدة الشكل: فص سريع متوسط سرعته 840 كيلومترا في الثانية، اتجه نحو الأرض والمريخ، وفص أبطأ (534 كيلومترا في الثانية) اتجه نحو الغرب باتجاه المركبة الفضائية STEREO-A.
وكان الفص السريع مخفيا في البداية عن رصد المركبة SOHO التي رصدت الفص الأبطأ فقط، بسبب حجبه بالفص الأكبر والأبطأ، ما جعله يبدو كـ"مشاغب" أو مخادع يحاول التسلل دون أن يرى، وهذا ما يؤكد أهمية وجود مركبات فضائية خارج خط الشمس-الأرض لرصد مثل هذه الظواهر.
وتم تتبع الانبعاث عبر مراحل متعددة: رصد في البداية بواسطة المركبة SOHO، ثم عند مسافة 0.35 وحدة فلكية من الشمس بواسطة مركبة "بيبي كولومبو" بالقرب من عطارد، ثم عند وصوله إلى الأرض في 17 ديسمبر حيث التقطته مجموعة من المركبات الفضائية (بما في ذلك ACE وDSCOVR وGOES وWind وMMS وARTEMIS.
ومن المثير للاهتمام أن المركبة "سولار أوربيتر" لم تكتشف الانبعاث.
ثم وصل الفص الأبطأ إلى STEREO-A في 18 كانون الاول. كما تم رصد الانبعاث بواسطة "أوروبا كليبر" عند 1.19 وحدة فلكية، ومهمة MAVEN حول المريخ في 19-20 كانون الأول.
وهذه التغطية الواسعة مهمة للاستكشاف البشري المستقبلي، لأن الانبعاثات السريعة يمكن أن تشكل خطرا إشعاعيا على رواد الفضاء خارج المجال المغناطيسي للأرض، واكتشافها مبكرا يوفر وقتا ثمينا للتحذير.
وما زال سبب عدم التماثل غير واضح، والسؤال الرئيسي هو مدى شيوع هذه الانبعاثات غير المتماثلة، وهل هي شائعة لكننا نفشل في اكتشافها بسبب عدم كفاية التغطية الرصدية، أم أنها نادرة حقا.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
Play
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
Play
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
Play
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
Live Talk
Play
Live Talk
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
Play
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
Play
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
طل الصباح
Play
طل الصباح
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
Play
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
Play
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
Play
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
علناً
Play
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
Play
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
Play
الزعفرانية في بغداد - الحلقة ١٠٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
Play
العراق في دقيقة 24-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
Play
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-24
Live Talk
Play
Live Talk
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
Play
المحتوى الطبي بين المعلومة الصحيحة والمسؤولية - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-24
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
Play
ماذا تفعل؟ 24-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-24
طل الصباح
Play
طل الصباح
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
Play
الابراج - مقوله عجبتني 24-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-24
عشرين
Play
عشرين
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
Play
حكومة الزيدي والمئوية الاولى! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-23
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
Play
سجى نون 23-08-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-23
علناً
Play
علناً
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
Play
من بغداد الى سنجار.. الاقتصاد والفساد وقضايا المكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٠ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-20

اخترنا لك
دراسة: الاحساس بالدفء والبرد في الغرفة يعتمد على الإضاءة
02:12 | 2026-08-25
6 عادات صباحية تساعدك على بدء يومك بنشاط
01:59 | 2026-08-25
كيف تحد من تتبع إنستغرام لبياناتك؟
12:15 | 2026-08-24
ما سر الرغبة الملحة في شد ونتف الشعر لدى بعض الناس؟
12:02 | 2026-08-24
منع العلكة واختيار أسماء الأطفال... أغرب القوانين حول العالم!
07:06 | 2026-08-24
كيف بدأت فكرة موسوعة غينيس؟
01:30 | 2026-08-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.