6 عادات صباحية تساعدك على بدء يومك بنشاط

ووفقًا لموقع "هيلث"، إليك ست خطوات يمكن اعتمادها لبدء اليوم بطريقة أكثر نشاطًا:الاستيقاظ في وقت ثابتتشير مراجعات علمية إلى أن انتظام مواعيد النوم والاستيقاظ يرتبط بنتائج صحية أفضل، وقد يساعد على تقليل مخاطر بعض الأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة. ولتسهيل الالتزام، يُنصح بالنوم والاستيقاظ في مواعيد متقاربة يوميًّا وضبط المنبه مسبقًا.التعرّض للضوء الطبيعييساعد التعرّض لضوء الشمس خلال 30 إلى 60 دقيقة من الاستيقاظ على تنظيم الساعة البيولوجية، وقد يسهم في تحسين جودة النوم وتسريع الدخول فيه وزيادة مدته. ويمكن تحقيق ذلك من خلال المشي صباحًا أو الجلوس في مكان تصله أشعة الشمس.شرب الماءبعد ساعات النوم، يُعد شرب الماء عند الاستيقاظ وسيلة بسيطة لتعويض السوائل. ويمكن الاستمتاع بالقهوة أو الشاي لاحقًا، مع الحرص على الحصول على كمية كافية من الماء خلال اليوم.تحريك الجسمتساعد التمارين الخفيفة، مثل: التمدد والمشي، على تنشيط الجسم، كما قد تسهم ممارسة الرياضة صباحًا بانتظام في تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم.تناوُل فطور متوازنيمكن أن يوفر الإفطار المتوازن، الذي يجمع بين البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، العناصر الغذائية اللازمة لبدء اليوم. ومن الخيارات المناسبة الشوفان مع الفواكه وبذور الشيا والزبادي اليوناني.تحديد أولوية لليوميساعد تحديد هدف أو نية بسيطة في الصباح على توجيه الانتباه نحو ما تريد إنجازه. ويمكن تدوينه في دفتر صغير بجانب السرير.ويُفضل تجنب الضغط المتكرر على زر الغفوة، والانشغال بالهاتف فور الاستيقاظ، إلى جانب الحرص على دخول الضوء الطبيعي إلى صباحًا، بدل إبقائها مظلمة تمامًا.