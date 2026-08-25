من Glass Skin وDewy Skin إلى Cloudy Skin… هل تغيّر مفهوم البشرة المثالية؟

فبعد سنوات من البشرة شديدة اللمعان والإشراقة القوية، يبدو أن الجمال يتجه اليوم نحو مظهر أكثر نعومة وطبيعية، يحافظ على حيوية البشرة من دون المبالغة في اللمعان.لسنوات، كانت Glass Skin وDewy Skin عنوان البشرة المثالية: لمعان واضح، إشراقة قوية ومظهر يوحي بأن البشرة رطبة ومضيئة طوال الوقت. لكن اليوم، يبدو أن المعادلة بدأت تتغير مع ظهور ترند جديد يعرف باسم Cloudy Skin.فهل أصبحنا نبحث عن بشرة أكثر طبيعية وأقل لمعانًا؟يعتمد Cloudy Skin على إشراقة ناعمة ومظهر مخملي وناعم، من دون اللمعة القوية التي ميّزت الـGlass Skin والـDewy Skin.ببساطة:Glass Skin: بشرة شديدة النعومة واللمعان، أقرب إلى مظهر الزجاج.Dewy Skin: بشرة رطبة ومضيئة مع لمعة واضحة، خصوصًا على أعلى الخدين والأنف.Cloudy Skin: بشرة ناعمة ومضيئة بشكل خفيف، مع تأثير ضبابي وSoft-focus.أي أنها تقع في منطقة وسط بين البشرة الـMatte والبشرة الـDewy.الترند الجديد لا يعتمد على تغطية البشرة بطبقات كثيفة، بل على قاعدة تبدو طبيعية وتشبه البشرة الحقيقية.ويتم ذلك من خلال استخدام Base بتغطية خفيفة إلى متوسطة، وبلاشر ناعم، وبودرة في مناطق محددة فقط، مع تقليل استخدام الهايلايتر القوي.الفكرة الأساسية هي استخدام كمية أقل من المنتجات وتوزيعها بطريقة أذكى، لأن الإفراط في الفاونديشن والبودرة قد يفقد البشرة مظهرها الطبيعي.هل يناسب جميع أنواع البشرة؟يمكن تطبيق Cloudy Skin على مختلف أنواع البشرة، لكن بطريقة تناسب احتياجات كل بشرة.فالبشرة الدهنية قد تحتاج إلى تثبيت أكبر في المناطق التي تفرز الدهون، بينما تحتاج البشرة الجافة إلى ترطيب وتحضير جيد قبل المكياج حتى لا يبدو المظهر جافًا.ابدئي بترطيب البشرة وتحضيرها جيدًا، ثم:- استخدمي فاونديشن أو Base بتغطية خفيفة إلى متوسطة.- ركزي على توحيد لون البشرة بدل إخفاء كل تفاصيلها.- طبقي البلاشر بشكل ناعم ومدمج.- خففي من الهايلايتر القوي.- استخدمي البودرة فقط في المناطق التي تحتاج إلى تثبيت.- حافظي على اللمسة النهائية الناعمة والمخملية.