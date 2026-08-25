توقعات الأبراج اليوم 25 آب 2026 من جاكلين عقيقي.. فرص وتحولات لهذه الأبراج

تتواصل توقعات عالمة الفلك لمواليد الأبراج خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 2026، وسط تحركات فلكية لافتة قد تنعكس على الأوضاع المهنية والعاطفية والشخصية. وتقدم عقيقي توقعاتها عبر برنامج «أسرار الفلك» على ، الذي يُعرض أسبوعيًا عبر موقع السومرية وقناتها على .





توقعات برج الحمل اليوم 25 آب 2026



يعيش مولود الحمل فترة تحتاج إلى قدر أكبر من الحذر في التعامل مع الضغوط والانفعالات، خصوصًا مع وجود المريخ في السرطان، وهو موقع تشير عقيقي إلى أنه قد يكون من أكثر المواقع تأثيرًا في مواليد الحمل والميزان والجدي.



اليوم قد يكون مناسبًا لإعادة ترتيب الأولويات وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، سواء في العمل أو في العلاقات الشخصية. ويستفيد الحمل من التركيز على الأمور العملية وتجنب الدخول في نقاشات قد تتحول إلى خلافات.



توقعات اليوم 25 آب 2026



يحظى الأسد بدعم واضح من الأجواء النارية التي سادت بداية الأسبوع، بالتزامن مع وجود الشمس في الأيام الأخيرة من عبورها لبرجه والقمر في مواقع داعمة للأبراج النارية.



وقد يشعر مولود الأسد بارتفاع في الثقة بالنفس والرغبة في المبادرة، مع إمكانية تحقيق تقدم في موضوع كان ينتظر حسمه. عاطفيًا، تبدو الأجواء مناسبة للتعبير عن المشاعر وإعادة الحيوية إلى علاقة قائمة.



وتعرض السومرية توقعات الأسد الأسبوعية ضمن الجديدة من «أسرار الفلك» مع .



توقعات اليوم 25 آب 2026



يبدو الميزان من الأبراج التي تحظى باهتمام فلكي لافت خلال هذه الفترة، خصوصًا مع وجود كوكب الزهرة في برجه، وهو ما تصفه عقيقي بأنه مؤشر إيجابي يمكن أن يمنح مواليد الميزان مزيدًا من الراحة على الصعيدين العاطفي والاجتماعي.



وقد يكون اليوم مناسبًا لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعلاقات والارتباط، كما قد تبرز أجواء عائلية أو شخصية تحمل تطورات إيجابية. وفي المقابل، يحتاج الميزان إلى ضبط انفعالاته وعدم السماح للضغوط الخارجية بالتأثير في قراراته.



توقعات اليوم 25 آب 2026



يحمل الأسبوع أجواء أكثر انسجامًا لمولود ، إذ تشير عقيقي إلى أن وجود المريخ في السرطان ينسجم بصورة أكبر مع مواليد العقرب والحوت.



وقد يجد العقرب نفسه أمام فرصة لتحسين وضع مهني أو شخصي، مع قدرة أكبر على التعامل مع الظروف المحيطة به. كما يمكن أن تكون الفترة مناسبة لإعادة النظر في بعض الخطط واتخاذ خطوات أكثر ثباتًا، بعيدًا عن التسرع.



وتشير التوقعات العامة إلى أن الأيام الأخيرة من الأسبوع تحمل دعمًا إضافيًا لمواليد العقرب مع انتقال القمر إلى .



توقعات اليوم 25 آب 2026



يستفيد الحوت من الانسجام الفلكي مع المريخ الموجود في السرطان، ما يمنحه طاقة أفضل للتعامل مع بعض الملفات العالقة.



وقد يحمل اليوم فرصة للتقدم في موضوع شخصي أو مهني، خاصة إذا اعتمد مولود الحوت على حدسه مع الحفاظ على الواقعية في اتخاذ القرارات. عاطفيًا، قد تكون الأجواء مناسبة لتصفية الخلافات والتقرب من الأشخاص الذين يمنحونه شعورًا بالأمان.



كما يُتوقع أن تكون نهاية الأسبوع أكثر لطفًا وانسجامًا للحوت، مع انتقال القمر إلى برجه يوم الجمعة.



وبحسب التوقعات المنشورة على ، يشهد الأسبوع انتقال الشمس إلى برج ، فيما يوجد المريخ في والزهرة في ، مع استمرار حركة عدد من الكواكب بشكل تراجعي. وتشير عقيقي إلى أن تأثير هذه التحركات يختلف من برج إلى آخر، مع فرص لافتة لبعض الأبراج وتحديات تتطلب الهدوء والتروي لأبراج أخرى.يعيش مولود الحمل فترة تحتاج إلى قدر أكبر من الحذر في التعامل مع الضغوط والانفعالات، خصوصًا مع وجود المريخ في السرطان، وهو موقع تشير عقيقي إلى أنه قد يكون من أكثر المواقع تأثيرًا في مواليد الحمل والميزان والجدي.اليوم قد يكون مناسبًا لإعادة ترتيب الأولويات وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، سواء في العمل أو في العلاقات الشخصية. ويستفيد الحمل من التركيز على الأمور العملية وتجنب الدخول في نقاشات قد تتحول إلى خلافات.يحظى الأسد بدعم واضح من الأجواء النارية التي سادت بداية الأسبوع، بالتزامن مع وجود الشمس في الأيام الأخيرة من عبورها لبرجه والقمر في مواقع داعمة للأبراج النارية.وقد يشعر مولود الأسد بارتفاع في الثقة بالنفس والرغبة في المبادرة، مع إمكانية تحقيق تقدم في موضوع كان ينتظر حسمه. عاطفيًا، تبدو الأجواء مناسبة للتعبير عن المشاعر وإعادة الحيوية إلى علاقة قائمة.وتعرض السومرية توقعات الأسد الأسبوعية ضمن الجديدة من «أسرار الفلك» مع .يبدو الميزان من الأبراج التي تحظى باهتمام فلكي لافت خلال هذه الفترة، خصوصًا مع وجود كوكب الزهرة في برجه، وهو ما تصفه عقيقي بأنه مؤشر إيجابي يمكن أن يمنح مواليد الميزان مزيدًا من الراحة على الصعيدين العاطفي والاجتماعي.وقد يكون اليوم مناسبًا لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعلاقات والارتباط، كما قد تبرز أجواء عائلية أو شخصية تحمل تطورات إيجابية. وفي المقابل، يحتاج الميزان إلى ضبط انفعالاته وعدم السماح للضغوط الخارجية بالتأثير في قراراته.يحمل الأسبوع أجواء أكثر انسجامًا لمولود ، إذ تشير عقيقي إلى أن وجود المريخ في السرطان ينسجم بصورة أكبر مع مواليد العقرب والحوت.وقد يجد العقرب نفسه أمام فرصة لتحسين وضع مهني أو شخصي، مع قدرة أكبر على التعامل مع الظروف المحيطة به. كما يمكن أن تكون الفترة مناسبة لإعادة النظر في بعض الخطط واتخاذ خطوات أكثر ثباتًا، بعيدًا عن التسرع.وتشير التوقعات العامة إلى أن الأيام الأخيرة من الأسبوع تحمل دعمًا إضافيًا لمواليد العقرب مع انتقال القمر إلى .يستفيد الحوت من الانسجام الفلكي مع المريخ الموجود في السرطان، ما يمنحه طاقة أفضل للتعامل مع بعض الملفات العالقة.وقد يحمل اليوم فرصة للتقدم في موضوع شخصي أو مهني، خاصة إذا اعتمد مولود الحوت على حدسه مع الحفاظ على الواقعية في اتخاذ القرارات. عاطفيًا، قد تكون الأجواء مناسبة لتصفية الخلافات والتقرب من الأشخاص الذين يمنحونه شعورًا بالأمان.كما يُتوقع أن تكون نهاية الأسبوع أكثر لطفًا وانسجامًا للحوت، مع انتقال القمر إلى برجه يوم الجمعة. حلقة أسرار الفلك مع عقيقي – السومرية