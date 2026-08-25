لأول مرة في التاريخ.. انخفاض معدلات الانجاب في العالم لأدنى مستوى

وجاء في الدراسة التي تحمل عنوان "Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World". أنه "من المرجح أن تكون البشرية قد هبطت إلى ما دون مستوى الإحلال السكاني (التعويض) عام 2026. ولم يحدث هذا من قبل على الإطلاق، لا خلال الحروب ولا خلال الأوبئة".ووفقاً لمؤلفي الدراسة، فإن هناك حاجة في المتوسط إلى حوالي 2.2 طفل لكل امرأة للحفاظ على معدل الإحلال السكاني.وقام الخبراء بتحليل بيانات من 236 دولة منذ عام 1950. وقد تم رصد اتجاه طويل الأمد لانخفاض معدل الخصوبة في 219 دولة منها، دون أن تظهر أي منها أي مؤشرات على توقف هذا الانخفاض. وبلغ معدل الخصوبة ذروته في عام 1978.وأشار الباحثون إلى أن هذه المشكلة تتزايد في تأثيرها على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. فعلى سبيل المثال، بلغ معدل الخصوبة الإجمالي في عام 2025 نحو 0.87 طفل لكل امرأة وفي 1.01 وفي 1.35 وفي 1.52 أما في فبلغ هذا المعدل 1.51 بينما بلغ في 1.45 عام 2024.وفي حال استمرت المؤشرات الحالية، فسيستمر عدد سكان الأرض في النمو لنحو 30 عاما أخرى بسبب الجمود الديموغرافي، ثم سيبلغ ذروته عند حوالي 9 مليارات نسمة في عام 2056 تقريبا، ليبدأ بالتناقص.وفي المقابل، ترجح التوقعات الأساسية للأمم المتحدة بلوغ ذروة عدد السكان عند حوالي 10.3 مليار نسمة في عام 2084.