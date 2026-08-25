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تأثير توقيت الإفطار والعشاء في متوسط العمر المتوقع؟
منوعات
2026-08-25 | 10:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
80 شوهد
لا يقتصر الحفاظ على
الصحة
على نوعية الطعام، بل يبدو أن توقيت تناوله قد يلعب دورًا مهمًا أيضًا، إذ تشير دراسة حديثة إلى ارتباط مواعيد الوجبات بخطر الوفاة ومتوسط العمر المتوقع، إلى جانب صحة القلب والأوعية الدموية.
وتتبعت الدراسة بيانات أكثر من 31 ألف بالغ أميركي تبلغ أعمارهم 40 عامًا فأكثر، ووجدت أن تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر ارتبط بارتفاع تدريجي في خطر الوفاة لأي سبب، وكذلك الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وكان الأشخاص الذين تناولوا وجبتهم الأولى بعد الظهر أكثر عرضة للوفاة بنسبة 29% مقارنة بمن تناولوا الإفطار بين السابعة والثامنة صباحًا.
أما بالنسبة للعشاء، فقد سجلت الدراسة أدنى مستويات المخاطر عند تناول الطعام بين السابعة والثامنة مساءً، في حين ارتبط تناول الطعام بعد منتصف الليل بزيادة خطر الوفاة بنسبة 27%، وارتفاع الوفيات المرتبطة بأمراض القلب بنسبة 51%. ونُشرت النتائج في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية.
التغذية الزمنية والإيقاع اليومي
يرتبط توقيت تناول الطعام بما يعرف بالتغذية الزمنية، وهي مجال بحثي يدرس تفاعل مواعيد الوجبات مع الساعة البيولوجية للجسم وتأثير ذلك في
الصحة
والتمثيل الوزن الغذائي وتنظيم.
وتشير الدراسة إلى أن أنماط الحياة الحديثة دفعت كثيرين إلى تخطي وجبة الإفطار أو تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل، وهي عادات قد تؤثر في الإيقاعات الداخلية للجسم والصحة الأيضية.
الإفطار المتأخر والعشاء المتأخر
اعتمد الباحثون وجبة الإفطار بين السابعة والثامنة صباحًا معيارًا للمقارنة، وارتبط تناول الإفطار بين الثامنة والعاشرة صباحًا بزيادة خطر الوفاة بنسبة 10%، وارتفع الخطر إلى 19% عند تناوله بين العاشرة صباحًا والظهيرة، أما الانتظار حتى بعد الظهر، فارتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 29%، إلى جانب ارتفاع وفيات أمراض القلب بنسبة 43%.
وبالنسبة للعشاء، ارتبط تناوله قبل السابعة مساءً بزيادة خطر الوفاة بنسبة 13%، بينما كان تناوله بعد منتصف الليل مرتبطًا بزيادة أكبر في المخاطر.
كما وجد الباحثون أن توقيت الوجبات قد يرتبط بمتوسط العمر المتوقع لدى من تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر؛ إذ ارتبط تناول الوجبة الأولى بعد الظهر بانخفاض متوسط العمر المتوقع بنحو 2.5 سنة، في حين ارتبط تناول
العشاء
بعد منتصف الليل بانخفاضه بنحو 2.4 سنة.
النتائج لا تثبت السببية
ورغم هذه النتائج، يؤكد الباحثون أن الدراسة رصدية، وبالتالي لا يمكنها إثبات أن توقيت الوجبات يتسبب مباشرة في الوفاة المبكرة
ومع ذلك، تشير النتائج إلى أن تنظيم مواعيد الوجبات، إلى جانب جودة النظام الغذائي، قد يكون عنصرًا مهمًا ضمن استراتيجية أوسع لتحسين الصحة والوقاية من أمراض القلب والتمثيل الغذائي.
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