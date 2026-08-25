5 عادات يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر

وأوضح الدكتور ، المعروف بظهوره في برنامجي "لورين" و"صباح الخير يا " على قناة ITV، أن التوتر والإفراط في تناول الكافيين وقلة النوم وبعض الأدوية والجلوس لفترات طويلة، من العوامل التي يمكن أن تؤثر في ضغط الدم.التوترعند الشعور بالتوتر، يفرز الجسم هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب وتضيق الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم. وقد يصبح التأثير أكثر وضوحا مع استمرار التوتر لفترات طويلة.الإفراط في الكافيينيمكن للكافيين الموجود في القهوة ومشروبات الطاقة أن يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت، خاصة لدى الأشخاص الأكثر حساسية تجاهه. وقد يكون هذا الارتفاع ملحوظا حتى بعد تناول كمية محدودة لدى بعض الأشخاص.قلة النوملا تتيح قلة النوم للجسم فرصة كافية لتنظيم ضغط الدم وهرمونات التوتر، وقد تمنع انخفاض ضغط الدم ليلا بالشكل الطبيعي. ومع استمرار الحرمان من النوم، قد يرتفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن.بعض الأدويةقد تؤثر بعض الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية في ضغط الدم، خاصة مزيلات الاحتقان، التي تعمل على تضييق الأوعية الدموية لتخفيف احتقان الأنف، وقد تؤدي في الوقت نفسه إلى تضيق الأوعية في أنحاء أخرى من الجسم.الجلوس لفترات طويلةيمكن أن يؤثر الجلوس لساعات دون حركة في الدورة الدموية وصحة الأوعية الدموية. وينصح بإدخال فترات قصيرة من الحركة خلال اليوم، مثل المشي أو تمارين التمدد.لماذا يمثل ارتفاع ضغط الدم خطرا؟غالبا لا يسبب ارتفاع ضغط الدم أعراضا واضحة، لكنه قد يؤدي إلى تلف الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وقصور القلب والفشل الكلوي والخرف الوعائي.