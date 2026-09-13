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أبراج اليوم 13 أيلول.. تغيرات مهنية وقرارات عاطفية ونصائح صحية

أخبار الأبراج

2026-09-13 | 01:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبراج اليوم 13 أيلول.. تغيرات مهنية وقرارات عاطفية ونصائح صحية
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تشير توقعات الأبراج ليوم 13 أيلول إلى تغيّرات وتبدلات على الصعيد المهني، بالتزامن مع تأثيرات القمر الجديد والكسوف الجزئي، فيما تتفاوت الأوضاع العاطفية بين الفتور والاستقرار واتخاذ قرارات مفاجئة، مع نصائح صحية تدعو إلى الراحة والابتعاد عن التدخين والمخاطرة.


الحمل

مهنياً: القمر الجديد في العذراء، كما الكسوف الجزئي، يشيران إلى تبدلات في العمل، وتستفيد من الجوّ الذي يهبك الهناء والسعادة.

عاطفياً: فتور بسيط في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وتعود الأمور إلى سابق عهدها.

صحياً: عليك الابتعاد عن التدخين سريعاً، والإقدام على هذه الخطوة بات ملحّاً جداً.

الثور

مهنياً: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.

عاطفياً: تنهال عليك الأخبار الجميلة، ما يساعدك على تثبيت عرى علاقتك بالشريك بما يتناسب مع أهدافكما.

صحياً: البحث عن المتاعب يرهق أعصابك، احذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهو قد يحمل الكثير من المصاعب.

الجوزاء

مهنياً: القمر الجديد كما الكسوف في برج العذراء قد يجعلانك تمر بحال من الاضطراب والقلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام ويعود التفاؤل المعهود والنجاح.

عاطفياً: استنتاجاتك الشخصية توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقاً بسببك، فبادر إلى تخليصه منه.

صحياً: أخلد إلى النوم باكراً، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك.

السرطان

مهنياً: الكسوف في العذراء لن يكون سيئاً بالنسبة إليك لأنه يحدث في منزلك الثالث، ما يجعل المشاريع كثيرة ومهمة، لكن تريث بعض الشيء.

عاطفياً: توقع قلقاً وشعوراً بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، وقد تتخذ قرارات تثير الدهشة.

صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي على حساب بعض الأمور السطحية والسخيفة.

الأسد

مهنياً: الكسوف الحاصل يتحدث عن غياب أو اختفاء أو ضغط، وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً يسبب لك بعض القلق.

عاطفياً: حاول أن تتقرّب أكثر من الشريك، فهذا يريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بالمستقبل.

صحياً: تابع جيداً البرامج المهتمة بالصحة وطبق الحلول التي تقدمها للتخلص من المشاكل الصحية.

العذراء

مهنياً: الكسوف الحاصل في برجك يتحدث عن تغيير وانتفاضة أو حسم أو اتفاق مالي مهم قد يدر عليك الأرباح الطائلة.

عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود.

صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو إلى البحر.
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