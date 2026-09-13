أبراج اليوم 13 أيلول.. تغيرات مهنية وقرارات عاطفية ونصائح صحية

الحملمهنياً: القمر الجديد في ، كما الكسوف الجزئي، يشيران إلى تبدلات في العمل، وتستفيد من الجوّ الذي يهبك الهناء والسعادة.عاطفياً: فتور بسيط في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وتعود الأمور إلى سابق عهدها.صحياً: عليك الابتعاد عن التدخين سريعاً، والإقدام على هذه الخطوة بات ملحّاً جداً.مهنياً: مغامرة جديدة تلوح في الأفق، فحاول أن تدرس الموضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.عاطفياً: تنهال عليك الأخبار الجميلة، ما يساعدك على تثبيت عرى علاقتك بالشريك بما يتناسب مع أهدافكما.صحياً: البحث عن المتاعب يرهق أعصابك، احذر ما ينتظرك في الأيام المقبلة فهو قد يحمل الكثير من المصاعب.الجوزاءمهنياً: القمر الجديد كما الكسوف في برج العذراء قد يجعلانك تمر بحال من الاضطراب والقلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام ويعود التفاؤل المعهود والنجاح.عاطفياً: استنتاجاتك الشخصية توصلك إلى نتيجة مفادها أن الحبيب يعيش قلقاً بسببك، فبادر إلى تخليصه منه.صحياً: أخلد إلى النوم باكراً، ولا تحاول إرهاق نفسك أكثر من المطلوب منك.مهنياً: الكسوف في العذراء لن يكون سيئاً بالنسبة إليك لأنه يحدث في منزلك الثالث، ما يجعل المشاريع كثيرة ومهمة، لكن تريث بعض الشيء.عاطفياً: توقع قلقاً وشعوراً بتغييرات تطال بعض نواحي الحياة العاطفية، وقد تتخذ قرارات تثير الدهشة.صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي على حساب بعض الأمور السطحية والسخيفة.الأسدمهنياً: الكسوف الحاصل يتحدث عن غياب أو اختفاء أو ضغط، وتتلقى اقتراحاً أو عرضاً يسبب لك بعض القلق.عاطفياً: حاول أن تتقرّب أكثر من الشريك، فهذا يريحكما ويمنحكما المزيد من التفاؤل بالمستقبل.صحياً: تابع جيداً البرامج المهتمة بالصحة وطبق الحلول التي تقدمها للتخلص من المشاكل الصحية.العذراءمهنياً: الكسوف الحاصل في برجك يتحدث عن تغيير وانتفاضة أو حسم أو اتفاق مهم قد يدر عليك الأرباح الطائلة.عاطفياً: لا تحاول الضغط على الشريك، لأنك قد تخسره في حال وصلت الأمور بينكما إلى طريق مسدود.صحياً: حاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان، واخرج مع العائلة إلى الطبيعة أو إلى البحر.