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أبراج 7 أيلول.. فرص جديدة للحمل والأسد ومفاجأة مهنية للسرطان
أخبار الأبراج
2026-09-07 | 01:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
144 شوهد
توقعات الأبراج ليوم 7 أيلول تحمل مؤشرات مختلفة على الصعيدين المهني والعاطفي، فيما تتطلب الأوضاع الصحية مزيداً من الاهتمام والابتعاد عن الضغوط والإرهاق.
الحمل
مهنياً: المنافسة التي واجهتك أصبحت من الماضي بعدما حسّنت أداءك وسيطرت على الوضع.
عاطفياً: إخلاصك للحبيب يكون له الأثر الأكبر في تحسين العلاقة بينكما وتفعيلها.
صحياً: لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية متعددة على المدى المنظور.
الثور
مهنياً: قد تلام على موقف أو تشعر ببعض الإرباك وبعدم القدرة على السيطرة على الظروف.
عاطفياً: تتعاون جدّياً مع الشريك من أجل مستقبل زاهر، ومردّ هذا التعاون التفاهم الكامل والانسجام بينكما.
صحياً: تعامل بروية وحكمة من أجل المحافظة على رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول بعضهم استفزازك.
الجوزاء
مهنياً: تركّز ابتداءً من الآن على علاقة شراكة تبدو مميّزة ومهمة، وخصوصاً أن هذا اليوم قد يفتح أمامك أبواباً مهنية في الأسابيع اللاحقة.
عاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى تفكيرك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.
صحياً: الجهد الذي تبذله في العمل غير سهل، وتكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق.
السرطان
مهنياً: قد تحصل على خبر ممتاز هذا اليوم أو تتلقى عرضاً للعمل يبدو مناسباً جداً.
عاطفياً: حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه الشريك، وهذا لمصلحتك على المدى الطويل.
صحياً: تتسع لائحة الفواكه في الصيف، فنوّع في تناول تلك التي تساعدك على الهضم بسرعة.
الأسد
مهنياً: تنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، وإذا كنت تبحث عن عمل فقد تتوافر لك فرص جيدة.
عاطفياً: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، فتكون مضطراً إلى مضاعفة بذل جهودك.
صحياً: خفف من حدة غضبك وانفعالك، فالأمور لن تمر دائماً بسلام.
العذراء
مهنياً: تبدو مزاجياً ومشوّش التفكير وتسمع بعض الأخبار غير السارّة، ما يجعلك مرتبكاً ومتشائماً ومنغلقاً.
عاطفياً: ترغب في المحافظة على وتيرة الانسجام مع الشريك، وهذا يعود عليكما بالفائدة في شتّى الأمور.
صحياً: لا تدّع أن صحتك جيدة، فيما أنت بينك وبين نفسك تشعر بأن الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام.
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