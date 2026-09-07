أبراج 7 أيلول.. فرص جديدة للحمل والأسد ومفاجأة مهنية للسرطان

الحملمهنياً: المنافسة التي واجهتك أصبحت من الماضي بعدما حسّنت أداءك وسيطرت على الوضع.عاطفياً: إخلاصك للحبيب يكون له الأثر الأكبر في تحسين العلاقة بينكما وتفعيلها.صحياً: لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له انعكاسات سلبية متعددة على المدى المنظور.مهنياً: قد تلام على موقف أو تشعر ببعض الإرباك وبعدم القدرة على السيطرة على الظروف.عاطفياً: تتعاون جدّياً مع الشريك من أجل مستقبل زاهر، ومردّ هذا التعاون التفاهم الكامل والانسجام بينكما.صحياً: تعامل بروية وحكمة من أجل المحافظة على رشاقتك، ولا تنفعل مهما حاول بعضهم استفزازك.الجوزاءمهنياً: تركّز ابتداءً من الآن على علاقة شراكة تبدو مميّزة ومهمة، وخصوصاً أن هذا اليوم قد يفتح أمامك أبواباً مهنية في الأسابيع اللاحقة.عاطفياً: الشريك هو الأقرب إلى تفكيرك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما.صحياً: الجهد الذي تبذله في العمل غير سهل، وتكون له انعكاسات سلبية أبرزها الإرهاق الذي يلوح في الأفق.مهنياً: قد تحصل على خبر ممتاز هذا اليوم أو تتلقى عرضاً للعمل يبدو مناسباً جداً.عاطفياً: حاول أن تظهر بعض الصلابة تجاه الشريك، وهذا لمصلحتك على المدى الطويل.صحياً: تتسع لائحة الفواكه في الصيف، فنوّع في تناول تلك التي تساعدك على الهضم بسرعة.الأسدمهنياً: تنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، وإذا كنت تبحث عن عمل فقد تتوافر لك فرص جيدة.عاطفياً: ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق بالكامل، فتكون مضطراً إلى مضاعفة بذل جهودك.صحياً: خفف من حدة غضبك وانفعالك، فالأمور لن تمر دائماً بسلام.مهنياً: تبدو مزاجياً ومشوّش التفكير وتسمع بعض الأخبار غير السارّة، ما يجعلك مرتبكاً ومتشائماً ومنغلقاً.عاطفياً: ترغب في المحافظة على وتيرة الانسجام مع الشريك، وهذا يعود عليكما بالفائدة في شتّى الأمور.صحياً: لا تدّع أن صحتك جيدة، فيما أنت بينك وبين نفسك تشعر بأن الأمور الصحية لا تسير على خير ما يرام.