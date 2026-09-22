قرارات حاسمة وتقلبات في الحب والعمل... إليكم توقعات الفلك!

: البساطة تقودك إلى إنجازات مهنية، وعاطفياً عليك تحمّل مسؤولية قراراتك، بينما يتطلب وضعك الصحي التزاماً أكبر بالنصائح الطبية.الأسد: نشاطك واندفاعك يفتحان باب النجاح في العمل، والشريك يدعمك في حل الخلافات، لكن صحتك تحتاج منك اهتماماً وقرارات أكثر وعياً.: راجع مشروعك قبل المضي به لتجنب الخسائر، فيما يفتح الحنين باب التفكير في حب قديم، والنشاط الفني المعتدل قد يمنحك دفعة صحية ومعنوية.