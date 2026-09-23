من الأفضل في الصباح.. القهوة أم عصير البرتقال؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نقطة انتهى
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الخميس
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576915-639257752836601618.jpg
من الأفضل في الصباح.. القهوة أم عصير البرتقال؟
منوعات
2026-09-23 | 11:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
97 شوهد
كشفت تقارير صحية، اليوم الأربعاء، عن اختلاف تأثير القهوة وعصير البرتقال في الجسم عند تناولهما صباحاً، فيما أشارت إلى أن الاختيار بينهما يعتمد على الاحتياجات الصحية، إذ يوفر عصير البرتقال الفيتامينات والمعادن، بينما تساعد القهوة على تعزيز الطاقة والتركيز.
وذكر موقع "هيلث" المتخصص بالشؤون الصحية، أن "عصير البرتقال والقهوة يوفران مجموعة من الفوائد الصحية، إلا أن تأثير كل منهما يختلف تبعاً لمكوناته، إذ يحتوي عصير البرتقال على مستويات أعلى من بعض الفيتامينات والمعادن، في حين تحتوي القهوة على الكافيين ومضادات الأكسدة".
فوائد عصير البرتقال
ويعد عصير البرتقال مصدراً مهماً لفيتامين "سي"، إذ يحتوي كل 100 غرام من العصير الطازج
الخالي
من اللب على نحو 30.5 ملغ من هذا الفيتامين، بما يعادل قرابة ثلث الكمية اليومية الموصى بها للبالغين.
ويسهم فيتامين "سي" في دعم وظائف الجهاز
المناعي
ومقاومة الأكسدة وتكوين الكولاجين الضروري للأنسجة والتئام الجروح، فضلاً عن دوره في عمليات التمثيل الغذائي.
كما يوفر عصير البرتقال البوتاسيوم، الذي يؤدي دوراً مهماً في وظائف القلب والكلى والعضلات، ويرتبط بالحفاظ على ضغط الدم وصحة العظام، فيما يحتوي العصير الطبيعي بنسبة 100 بالمئة على مركبات "البوليفينول" التي تشير أبحاث إلى دورها في تقليل مؤشرات الالتهاب.
فوائد القهوة
أما القهوة، فتحتوي على الكافيين الذي يساعد على تعزيز اليقظة والانتباه والتركيز والأداء الذهني، إذ يحتوي كوب من القهوة المحضرة بحجم 8 أونصات على نحو 94.8 ملغ من الكافيين.
وتحتوي القهوة كذلك على مركبات "البوليفينول" المضادة للأكسدة، فيما ربطت دراسات بين الاستهلاك المعتدل لها وانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وبعض أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنكسية العصبية، ومنها
الزهايمر
وباركنسون والخرف.
وأشارت دراسات أيضاً إلى وجود ارتباط بين تناول القهوة باعتدال وانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع
السرطان
ومعدل الوفيات الإجمالي، إلا أن بعض هذه التأثيرات ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها.
أيهما أفضل صباحاً؟
وبحسب التقرير، فإن الاختيار بين القهوة وعصير البرتقال يعتمد على الهدف الصحي؛ فعصير البرتقال يوفر كمية أكبر من الفيتامينات والمعادن، ولا سيما فيتامين "سي"، بينما تعد القهوة أكثر ملاءمة لمن يرغب في تعزيز اليقظة والطاقة والتركيز.
ويفضل تناول عصير البرتقال مع الطعام أو بعده بدلاً من تناوله منفرداً لتجنب الارتفاع السريع في مستويات سكر الدم، فيما ينبغي الاعتدال في تناول القهوة وتجنب استهلاك كميات كبيرة من الكافيين، ولا سيما في ساعات المساء.
وقد يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى خفقان القلب والقلق والتوتر وارتفاع ضغط الدم والصداع والرعشة، فضلاً عن اضطرابات النوم.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
6 مشروبات صباحية تعزز التركيز... وتغنيك عن القهوة!
05:39 | 2026-09-09
مشروبات صباحية بديلة عن القهوة.. تساعدك على التركيز
11:18 | 2026-09-06
أيهما أفضل لترطيب الجسم وتحسين الهضم الطماطم أم الخيار؟
13:45 | 2026-08-18
5 عادات يومية قد تساعد في الحد من ارتفاع سكر الدم صباحًا
16:12 | 2026-07-18
القهوة
عصير برتقال
الصباح
الشؤون الصحية
الزهايمر
المناعي
السرطان
الخالي
الخال
السري
تامي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السعودية ترد على تصريحات وزير النفط العراقي بشأن شراء المملكة 25 ناقلة نفط
اقتصاد
30.51%
10:56 | 2026-09-22
السعودية ترد على تصريحات وزير النفط العراقي بشأن شراء المملكة 25 ناقلة نفط
10:56 | 2026-09-22
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الأربعاء
اقتصاد
27.05%
04:00 | 2026-09-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الأربعاء
04:00 | 2026-09-23
الدولار يواصل الانخفاض امام الدينار والاسعار مختلفة عن الامس
اقتصاد
23.89%
03:54 | 2026-09-22
الدولار يواصل الانخفاض امام الدينار والاسعار مختلفة عن الامس
03:54 | 2026-09-22
العراق يتجه لاعلان حالة الطوارئ
محليات
18.55%
02:15 | 2026-09-23
العراق يتجه لاعلان حالة الطوارئ
02:15 | 2026-09-23
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
طل الصباح
أبراج - سيلفي 22-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-22
طل الصباح
أبراج - سيلفي 22-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-22
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
ناس وناس
بغداد ساحة المظفر - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٩ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-23
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
Live Talk
انتحال الصفة على مواقع التواصل - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
طل الصباح
أبراج - سيلفي 22-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-22
طل الصباح
أبراج - سيلفي 22-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-22
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
علناً
الامن والاقتصاد وصولة الفساد - اولويات الحكومة- الحلقة ١٤ | الموسم ٥
14:30 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٩ الى ٢٥ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-17
اخترنا لك
اللحوم وكبار السن.. سلاح لمحاربة الضعف البدني في الشيخوخة
13:32 | 2026-09-23
صعوبة الاستيقاظ في الخريف والشتاء.. 5 نصائح لتنظيم نومك!
06:28 | 2026-09-23
قرارات حاسمة وتقلبات في الحب والعمل... إليكم توقعات الفلك!
05:04 | 2026-09-22
قد لا تحتاج إلى كلمة مرور.. جسمك نفسه قد يصبح مفتاح الدخول
13:18 | 2026-09-21
ما علاقة الاضطرابات النفسية الشديدة بالوفاة المبكرة.. دراسة تجيب
12:16 | 2026-09-21
تحذيرات من كارثة.. كيف تحمي حياتك الرقمية؟
10:43 | 2026-09-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.