من الأفضل في الصباح.. القهوة أم عصير البرتقال؟

وذكر موقع "هيلث" المتخصص بالشؤون الصحية، أن "عصير البرتقال والقهوة يوفران مجموعة من الفوائد الصحية، إلا أن تأثير كل منهما يختلف تبعاً لمكوناته، إذ يحتوي عصير البرتقال على مستويات أعلى من بعض الفيتامينات والمعادن، في حين تحتوي القهوة على الكافيين ومضادات الأكسدة".فوائد عصير البرتقالويعد عصير البرتقال مصدراً مهماً لفيتامين "سي"، إذ يحتوي كل 100 غرام من العصير الطازج من اللب على نحو 30.5 ملغ من هذا الفيتامين، بما يعادل قرابة ثلث الكمية اليومية الموصى بها للبالغين.ويسهم فيتامين "سي" في دعم وظائف الجهاز ومقاومة الأكسدة وتكوين الكولاجين الضروري للأنسجة والتئام الجروح، فضلاً عن دوره في عمليات التمثيل الغذائي.كما يوفر عصير البرتقال البوتاسيوم، الذي يؤدي دوراً مهماً في وظائف القلب والكلى والعضلات، ويرتبط بالحفاظ على ضغط الدم وصحة العظام، فيما يحتوي العصير الطبيعي بنسبة 100 بالمئة على مركبات "البوليفينول" التي تشير أبحاث إلى دورها في تقليل مؤشرات الالتهاب.فوائد القهوةأما القهوة، فتحتوي على الكافيين الذي يساعد على تعزيز اليقظة والانتباه والتركيز والأداء الذهني، إذ يحتوي كوب من القهوة المحضرة بحجم 8 أونصات على نحو 94.8 ملغ من الكافيين.وتحتوي القهوة كذلك على مركبات "البوليفينول" المضادة للأكسدة، فيما ربطت دراسات بين الاستهلاك المعتدل لها وانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وبعض أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنكسية العصبية، ومنها وباركنسون والخرف.وأشارت دراسات أيضاً إلى وجود ارتباط بين تناول القهوة باعتدال وانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع ومعدل الوفيات الإجمالي، إلا أن بعض هذه التأثيرات ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها.أيهما أفضل صباحاً؟وبحسب التقرير، فإن الاختيار بين القهوة وعصير البرتقال يعتمد على الهدف الصحي؛ فعصير البرتقال يوفر كمية أكبر من الفيتامينات والمعادن، ولا سيما فيتامين "سي"، بينما تعد القهوة أكثر ملاءمة لمن يرغب في تعزيز اليقظة والطاقة والتركيز.ويفضل تناول عصير البرتقال مع الطعام أو بعده بدلاً من تناوله منفرداً لتجنب الارتفاع السريع في مستويات سكر الدم، فيما ينبغي الاعتدال في تناول القهوة وتجنب استهلاك كميات كبيرة من الكافيين، ولا سيما في ساعات المساء.وقد يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى خفقان القلب والقلق والتوتر وارتفاع ضغط الدم والصداع والرعشة، فضلاً عن اضطرابات النوم.