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أبرز مواصفات هاتف Xiaomi 18 Pro Max المتطور
منوعات
2026-09-25 | 01:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
82 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف سامسونغ وآبل من حيث المواصفات والأداء وقدرات التصوير.
وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (163.4/77.6/8.4) ملم، وزنه 235 غ.
شاشته الأساسية أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1208/2624) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، سطعها يصل إلى 4000 nits، ودعمت بتقنيات HDR Vivid وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات.
أما شاشته الخلفية الصغيرة فأتت من نوع LTPO AMOLED بمقاس 2.9 بوصة، دقة عرضها (596/976) بيكسل، ويمكن الاستفادة منها في
قراءة
الإشعارات والرسائل الواردة.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات HyperOS 4، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المطور بتقنية 2 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1
تيرابايت
.
وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (200+200+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.
زوّد الهاتف بـ 3 مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 8500
ميلي
أمبير
تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط وشاحن لاسلكي باستطاعة 50 واط.
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