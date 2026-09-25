ستار سعد يطلق "سابي".. قصة حب حالمة من البحر إلى الشاطئ

وتتميّز الأغنية بروح عراقية رومانسيّة وعفويّة، وتتناول حالة من الإعجاب والتعلّق بالحبيب، من خلال كلمات غزلية قريبة من المستمع، ترسم تفاصيل علاقة حالمة يعيشها بين الخيال والواقع.الأغنية من كلمات الشاعر فقار الماجد، وألحان قبس يوسف، وتوزيع علي روني، فيما صُوّر العمل على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج رامي لطوف، الذي اختار موقعاً لتصوير مشاهده، مستفيداً من أجوائه الصيفيّّة وطبيعته الساحليّة في بناء الصورة البصرية للعمل.ويظهر في الكليب بدور صيّاد يقضي وقته في البحر، قبل أن تلفت انتباهه فتاة يلمحها من بعيد وهي تقف على الشاطئ. ومن هنا تبدأ حالة الإعجاب، لينتقل ستار في مخيّلته إلى عالم يجمعه بها، حيث تتحوّل النظرة الأولى إلى قصة حب حالمة.وتتوالى المشاهد بين البحر والشاطئ، فيظهر ستار وهو يتخيّل نفسه برفقة الفتاة، وهما يعيشان لحظات عفوية مليئة بالمرح؛ فيتبادلان رمي قرص الفريسبي على الشاطئ، ويتشاركان الأحاديث والضحكات كما يقضيان الوقت إلى جانب بعضهما.