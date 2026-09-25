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ستار سعد يطلق "سابي".. قصة حب حالمة من البحر إلى الشاطئ
منوعات
2026-09-25 | 08:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
112 شوهد
أطلق الفنان العراقي
ستار سعد
، اليوم الخميس، أغنيته الجديدة "سابي" باللهجة العراقية، عبر المنصات الموسيقية والمتاجر الإلكترونية، في عمل غنائي يحمل طابعاً رومانسياً، ويقدّم حكاية حب عفوية ضمن أجواء صيفية مليئة بالحيوية.
وتتميّز الأغنية بروح عراقية رومانسيّة وعفويّة، وتتناول حالة من الإعجاب والتعلّق بالحبيب، من خلال كلمات غزلية قريبة من المستمع، ترسم تفاصيل علاقة حالمة يعيشها
ستار
بين الخيال والواقع.
الأغنية من كلمات الشاعر فقار الماجد، وألحان قبس يوسف، وتوزيع علي روني، فيما صُوّر العمل على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج رامي لطوف، الذي اختار
لبنان
موقعاً لتصوير مشاهده، مستفيداً من أجوائه الصيفيّّة وطبيعته الساحليّة في بناء الصورة البصرية للعمل.
ويظهر
ستار سعد
في الكليب بدور صيّاد يقضي وقته في البحر، قبل أن تلفت انتباهه فتاة يلمحها من بعيد وهي تقف على الشاطئ. ومن هنا تبدأ حالة الإعجاب، لينتقل ستار في مخيّلته إلى عالم يجمعه بها، حيث تتحوّل النظرة الأولى إلى قصة حب حالمة.
وتتوالى المشاهد بين البحر والشاطئ، فيظهر ستار وهو يتخيّل نفسه برفقة الفتاة، وهما يعيشان لحظات عفوية مليئة بالمرح؛ فيتبادلان رمي قرص الفريسبي على الشاطئ، ويتشاركان الأحاديث والضحكات كما يقضيان الوقت إلى جانب بعضهما.
يمكنكم الاستماع الى الأغنية على
سومر
أف أم، اضغط
هنا.
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