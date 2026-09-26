"ميتا" تفرض رسوما على رسائل "واتساب".. تعرف على الكلفة بدول عربية بينها العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
زيدان المليان
من
03:30 AM
الى
04:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السيد الصدر يتحدث عن ظاهرة السوشيال ميديا: سلاح ذو حدين إما التسافل أو التكامل
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-577087-639259927742644639.jpeg
"ميتا" تفرض رسوما على رسائل "واتساب".. تعرف على الكلفة بدول عربية بينها العراق
منوعات
2026-09-26 | 01:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
210 شوهد
السومرية
نيوز- منوعات
تبدأ شركة "ميتا"، اعتبارا من 1 تشرين الاول (الأسبوع المقبل)، تطبيق نظام جديد لاحتساب رسوم بعض الرسائل المرسلة عبر"
whatsapp
Business Platform/API".
وسيؤثر خصوصا على الشركات والمؤسسات التي تستخدم المنصة لإدارة أعداد كبيرة من محادثات العملاء وخدمات الدعم الآلي.
وبموجب النظام الجديد، ستصبح رسائل الخدمة التي ترسلها الشركات إلى العملاء خاضعة للرسوم بعد استنفاد أول 1000 رسالة مجانية شهريا لكل رقم أعمال. ولا يشمل التغيير تطبيق
whatsapp
Business العادي المستخدم من الهاتف، كما لا تفرض Meta رسوما على الرسائل التي يرسلها العملاء إلى الشركات.
وتختلف الرسوم بحسب دولة العميل الذي يستقبل الرسالة، وليس مقر الشركة. ووفق الأسعار المعلنة، تبلغ كلفة رسالة الخدمة/Utility بعد انتهاء الحصة المجانية نحو:
*
مصر
: 0.0036 دولار للرسالة.
* الجزائر: 0.004 دولار.
*
العراق
: 0.0079 دولار.
*
الأردن
: 0.0091 دولار.
*
السعودية
: 0.0107 دولار.
* الإمارات: 0.0157 دولار.
*
المغرب
: 0.023 دولار.
*
سوريا
: لا يوجد سعر مماثل متاح، إذ تشير بيانات المنصة إلى أن سوريا غير مؤهلة حالياً لتلقي رسائل WhatsApp Business Platform.
وبحساب 10 آلاف رسالة خاضعة للرسوم، تصل الكلفة الأساسية إلى نحو 36 دولارا في مصر، و40 دولارا في الجزائر، و79 دولارا في العراق، و91 دولاراً في الأردن، و107 دولارات في السعودية، و157 دولاراً في الإمارات، و230 دولاراً في المغرب، قبل أي رسوم إضافية يفرضها مزود خدمة خارجي.
أما الرسائل التسويقية فتخضع لتعرفة مختلفة وأعلى في معظم الأسواق، وتبلغ مثلاً نحو 0.0644 دولار في مصر، و0.0576 دولار في السعودية والإمارات، و0.0392 دولار في الأردن، و0.0414 دولار في المغرب، و0.0225 دولار في الجزائر للرسالة.
ويأتي التغيير ضمن انتقال Meta تدريجياً إلى نموذج يعتمد على احتساب الرسائل التجارية وفق نوعها وعددها ودولة المستلم، بدلاً من إعفاء بعض رسائل الخدمة التي كانت مجانية سابقاً.
ولا يعني القرار أن "
واتساب
سيصبح مدفوعاً للشركات" بصورة عامة؛ فالرسوم تستهدف أساساً الشركات التي تستخدم منصة WhatsApp Business Platform/API، بينما يستمر تطبيق WhatsApp Business التقليدي في العمل دون فرض هذه الرسوم على كل رسالة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
كيف يستخدم "واتساب" لتمويل "داعش"؟
09:50 | 2026-08-30
"ميتا" تستعد لأكبر حدث لها هذا العام
10:53 | 2026-09-22
محكمة أميركية تُلزم "ميتا" بدفع 567 مليون دولار بسبب الإضرار بالأطفال
07:18 | 2026-08-07
"ميتا" توقف ميزة ذكاء اصطناعي مثيرة للجدل
10:40 | 2026-07-13
ميتا
رسوم
السومرية نيوز
واتساب
سومرية نيوز
السومرية
السعودية
whatsapp
العراق
الأردن
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية للدور الثاني
محليات
38.44%
11:16 | 2026-09-24
السومرية تنشر نتائج الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية للدور الثاني
11:16 | 2026-09-24
الموافقة على تضمين الموازنة 150 ألف درجة وظيفية
محليات
20.92%
04:36 | 2026-09-24
الموافقة على تضمين الموازنة 150 ألف درجة وظيفية
04:36 | 2026-09-24
اليكم أسعار الدولار مع اغلاق نهاية الأسبوع
اقتصاد
20.79%
10:23 | 2026-09-24
اليكم أسعار الدولار مع اغلاق نهاية الأسبوع
10:23 | 2026-09-24
إعلان حالة الطوارئ البيئية في العراق.. ماذا يحدث؟
محليات
19.85%
07:49 | 2026-09-24
إعلان حالة الطوارئ البيئية في العراق.. ماذا يحدث؟
07:49 | 2026-09-24
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-25
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-25
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-25
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
Live Talk
الحب الحقيقي في زمن السوشيال ميديا - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-24
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ١٣٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
عشرين
حصر السـ لاح .. مهلة جديدة لعقدة متجددة - عشرين م٥ - الحلقة ٦٨ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
استديو Noon
سجى نون 22-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
صباحكم أحلى مع سلمى
جواب وشخصية 22-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-22
اخترنا لك
فولكس فاغن وأودي تستدعيان أكثر من مليوني سيارة بسبب خلل في التوجيه
11:44 | 2026-09-25
ستار سعد يطلق "سابي".. قصة حب حالمة من البحر إلى الشاطئ
08:34 | 2026-09-25
تحذير جديد لمستخدمي أدوية إنقاص الوزن
02:44 | 2026-09-25
أبرز مواصفات هاتف Xiaomi 18 Pro Max المتطور
01:36 | 2026-09-25
تمارين تعزز حرق الدهون خلال أسبوع واحد
11:53 | 2026-09-24
اللحوم وكبار السن.. سلاح لمحاربة الضعف البدني في الشيخوخة
13:32 | 2026-09-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.