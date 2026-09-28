واتساب يعيد تصميم تطبيقه.. ما أبرز التغيرات المقبلة؟

وتُظهر النسخة التجريبية الحالية تصميمًا لا يزال قيد التطوير، لذلك لا تعكس الصور الشكل النهائي للتحديث، خصوصًا مع ظهور زر في أكثر من موضع.ومع ذلك، تشير الواجهة الجديدة إلى أن تخطط لدمج Meta AI مباشرة داخل شريط التنقل، بدلًا من وضعه كزر عائم فوق زر إنشاء المحادثات كما هي الحال حاليًّا.كما ستغيّر واتساب شكل شريط التنقل ليصبح أكثر استدارة وشفافية، مع تصميم يقترب بدرجة أكبر من أسلوب شريط التنقل في تطبيق واتساب على آيفون، رغم أن مستوى الشفافية لن يصل إلى الدرجة نفسها.وستوفر واتساب التصميم الجديد أيضًا في الوضع الداكن، بينما ظهرت التغييرات لأول مرة ضمن الإصدار التجريبي 2.26.38.10 من تطبيق واتساب لأندرويد.ولا يزال التصميم في مرحلة مبكرة من التطوير، لذلك قد تستغرق واتساب عدة أسابيع أخرى قبل الانتهاء منه وطرحه رسميًّا لجميع المستخدمين.