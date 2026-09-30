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"واتساب" يتخذ اجراء يخص حسابات المراهقين
منوعات
2026-09-30 | 12:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
261 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
يطرح تطبيق "واتساب" أدوات جديدة للرقابة الأبوية تتيح للأوصياء متابعة الأشخاص الذين يتفاعل معهم المراهقون، فضلاً عن تحديد إعدادات المحتوى الخاصة بمحادثات "ميتا للذكاء الاصطناعي" (Meta AI).
وبفضل هذه الأدوات الجديدة، يمكن للوالدين تقييد كيفية استخدام المراهقين لـ"القنوات" (Channels)، وتحديد من يمكنهم رؤية تحديثات "الحالة" (Status) الخاصة بهم ومن يمكنه الاطلاع عليها، وفق تقرير لموقع "ذي تك كرانش".
كما تتيح هذه الميزات للأوصياء التحكم فيمن يمكنه إضافة المراهقين إلى المجموعات أو رؤية صور ملفاتهم الشخصية. وعلاوة على ذلك، يمكن للوالدين اختيار تلقي إشعار عند انضمام المراهق إلى
مجموعة جديدة
أو مغادرتها، أو عند وصول عدد أعضاء المجموعة إلى 30 أو 100 أو 250 عضواً.
وتخضع جميع هذه الإعدادات لحماية بواسطة رمز PIN يحدده الوالدان؛ لذا، إذا أراد المراهق تغيير أي شيء، فسيتعين عليه الحصول على موافقة والديه. كما يمكن للأوصياء إيقاف تشغيل عناصر التحكم هذه تماماً.
وإلى جانب هذه الإعدادات، يمكن للوالدين أيضاً تحديد إعدادات المحتوى الخاصة بـ
meta ai
؛ إذ يتوفر الآن خيار لاختيار الإعداد الافتراضي للفئة العمرية (13 عاماً فما فوق)، أو خيار "المحتوى المحدود" (Limited Content) الأكثر صرامة، والذي يعطل الميزات التي تعتمد على المعالجة الخاصة، مثل الدردشة في وضع التصفح الخفي (incognito chat) وميزات تلخيص الرسائل.
وصرحت "
واتساب
" بأنه على الرغم من هذه الضوابط الجديدة، تظل الرسائل والمكالمات عبر التطبيق مشفرة بالكامل (من الطرف إلى الطرف)، ولا يمكن لأي جهة الاطلاع عليها.
وواجهت شركة "ميتا" (Meta) عدة دعاوى قضائية تتهم منتجاتها للتواصل الاجتماعي بالتسبب في أضرار للأطفال.
وقد مارس
المشرعون ضغوطاً على "ميتا" - وتحديداً على منصة "إنستغرام" - بسبب تأخر الشركة في إطلاق ميزات تهدف إلى حماية المراهقين.
وفي شهر اب، وافقت الشركة على دفع غرامة ضخمة قدرها 18 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها 29 ولاية أمريكية.
وقد اتخذت الشركة خطوات حثيثة لطرح ميزات تهدف إلى حماية الأطفال عبر تطبيقاتها؛ إذ أطلقت هذا العام أدوات للتحكم في المحتوى مستوحاة من أنظمة تصنيف الأفلام، ووفرت أدوات للرقابة الأبوية على التفاعلات مع تقنية
الذكاء الاصطناعي
الخاصة بها (Meta AI)، وأتاحت حسابات مخصصة للأطفال دون سن المراهقة على "واتساب"، كما بدأت في تنبيه الآباء إذا بحث أطفالهم عن محتوى يتعلق بإيذاء النفس على "إنستغرام".
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