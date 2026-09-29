قبل شراء باور بانك.. 6 أرقام تكشف ما تستطيع البطارية فعله

لكن الرقم المكتوب على العبوة لا يخبرك بكل شيء، فهناك مجموعة من المواصفات التي تحدد سرعة الشحن، وقدرة البطارية الخارجية على تشغيل أجهزتك، ومدى ملاءمتها لهاتفك أو للكمبيوتر المحمول.لذلك، قبل اختيار أي بانك، من المهم فهم الأرقام الأساسية بدل الاعتماد على السعة وحدها.السعةيُعد mAh أو الملي أمبير-ساعة الرقم الأكثر شهرة في عالم الباور بانك.وهو يشير إلى سعة البطارية، مثل 5000 أو 10000 أو 20000 ملي أمبير-ساعة.لكن ارتفاع هذا الرقم لا يعني بالضرورة أنك ستحصل على عدد محدد من شحنات الهاتف، إذ تتأثر الطاقة الفعلية المتاحة بعوامل مثل الجهد وكفاءة تحويل الطاقة وفقدان جزء منها أثناء عملية الشحن.الطاقةيمثل Wh أو واط-ساعة مقدار الطاقة التي يمكن للبطارية تخزينها، وهو رقم مفيد خصوصًا عند مقارنة بطاريات خارجية ذات جهود مختلفة.ويمكن استخدامه للحصول على صورة أدق عن كمية الطاقة المتاحة بدل الاعتماد على mAh وحده؛ لأن قيمة mAh تصبح أكثر معنى عند معرفة الجهد المرتبط بها.القدرةالرقم المكتوب بوحدة W أو واط يوضح مقدار الطاقة التي يستطيع الباور بانك توفيرها أثناء الشحن.فعلى سبيل المثال، قد يكون باور بانك بسعة كبيرة، لكنه يقدم قدرة منخفضة؛ ما يعني أن الشحن قد يكون أبطأ من نموذج آخر بسعة أقل ولكن بقدرة أعلى.الجهديشير V أو الفولت إلى الجهد الكهربائي الذي يوفره منفذ الشحن.وتختلف متطلبات الأجهزة بحسب تقنية الشحن المستخدمة.ولهذا، لا يكفي النظر إلى عدد الواط فقط، بل ينبغي التأكد من أن الباور بانك يدعم معايير الشحن المناسبة للجهاز الذي تريد شحنه.التياريشير A أو الأمبير إلى شدة التيار التي يمكن للمنفذ توفيرها في ظروف معينة، وقد تجد على العبوة أرقامًا مثل 2A أو 3A.لكن القدرة الكهربائية ترتبط بالجهد والتيار معًا، ولذلك فإن الأمبير وحده لا تكفي للحكم على سرعة الشحن.سرعة الشحنقد تجد على الباور بانك أرقامًا مثل PD أو PPSأو غيرها من تقنيات الشحن السريع.وهذه المواصفات مهمّة لأنها تحدد طريقة تفاوض الباور بانك مع الجهاز على الجهد والطاقة المناسبة.لذلك، قبل الشراء، تحقق من أن الباور بانك يدعم معيار الشحن الذي يحتاج إليه هاتفك أو جهازك.كيف تختار؟إذا كنت تحتاج إلى باور بانك للاستخدام اليومي، فلا تنظر إلى السعة فقط.افحص mAh وWh والقدرة بالواط والجهد والتيار ومعايير الشحن السريع، ثم قارنها بالمواصفات التي يدعمها هاتفك.كما يجب الانتباه إلى جودة المنتج ووسائل الحماية المدمجة؛ لأن البطاريات الخارجية تتعامل مع كميات كبيرة من الطاقة؛ ما يجعل الجودة والسلامة عاملين مهمين إلى جانب السعر والسعة.وتذكر أن اختيار الباور بانك المناسب لا يعتمد على أكبر رقم مكتوب على العلبة.فهم الأرقام والمواصفات الأساسية يساعدك على معرفة كمية الطاقة المتاحة، وسرعة الشحن المتوقعة، ومدى توافق الجهاز مع الهاتف أو الكمبيوتر.